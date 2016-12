Murături online!

Dacă nu aveți timp să pregătiți murături și alte produse specifice pentru iarnă, dar vă doriți să simțiți gustul legumelor preparate în casă, nu trebuie să vă îngrijorați. Gospodinele din țară s-au adaptat dezvoltării tehnologice și și-au mutat taraba în mediul online, așa că acum puteți avea murături, dulcețuri și alte preparate de iarnă cu doar câteva click-uri pe internet. Producătorii locali spun că pregătesc toate aceste preparate folosind rețete tradiționale, iar legumele și fructele provin din curțile lor sau ale altor producători din regiune, așa că gustul autentic al preparatelor este garantat. ”Am încercat să răspundem nevoilor oamenilor ocupați și am deschis magazinul online. Nu avem o gamă foarte largă de produse, pentru că am încercat să ne specializăm pe câteva rețete pe care să le promovăm”, a spus un mic producător din regiunea Sighișoara, Anca Dalmahău. Totuși, producătorii pregătesc și alte specialități, neincluse în ”meniu”, dacă apar doritori. Spre deosebire de murăturile și conservele produse industrial, dacă apelați la un producător local puteți veni cu sugestii referitor la ingrediente. ”Dacă într-o rețetă eu pun miere, însă clientul îmi spune că este alergic la acest ingredient, pot să înlocuiesc mierea cu zahăr, ceea ce nu este posibil la preparatele făcute în fabrică”, a spus gospodina. Un borcan cu murături sau cu dulceață de 800 de grame, produse în casă și comandate pe internet, costă în jur de 12 lei, iar în acest preț sunt incluse ambalajul și costurile de transport. Ca să nu pună clienții pe drumuri și pentru a reduce din timpul de așteptare, producătorii apelează de cele mai multe ori la servicii de curierat rapid. Astfel, borcanele cu zarzavaturi sunt livrate în maximum 48 de ore la domiciliul clientului. Gustul autentic al murăturilor și dulcețurilor de casă costă, așa că doritorii trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru astfel de produse comparativ cu borcanele pregătite care se vând pe rafturile supermarketurilor. Cu toate acestea, producătorii nu duc lipsă de clienți. ”Nu am timp să mă ocup de cumpărat legume de țară și nici să le pregătesc. Mă feresc totuși de legumele crescute în sere și fără gust, așa că prefer să cumpăr câteva borcane de murături și dulceață făcute tradițional. Prefer calitatea în schimbul cantității”, a spus Roxana, o cumpărătoare în mediul online.