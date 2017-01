Murăturile şi dulceţurile făcute în casă, un lux

Una dintre ocupaţiile domestice de bază ale gospodinelor din România este pe cale de dispariţie: punerea murăturilor. Scumpirile cauzate de secetă au făcut ca achiziţia de legume şi fructe să devină o hotărîre greu de luat şi, mai ales, de suportat. Acum cîţiva ani, în apropierea toamnei, roşiile, prunele, castraveţii, ardeii şi varza se cumpărau cu zecile de kilograme. Acum însă, investiţia ar costa milioane bune şi „dacă punem la socoteală şi gazul, că toate legumele trebuie fierte, ajungem la sapă de lemn. Deşi eram total împotriva cumpărăturilor de conserve din comerţ, în iarna asta o să le luăm de la alimentara, că n-avem ce face. De unde să luăm atîţia bani, că, dacă stai să faci un calcul, 20 de kg de roşii pentru bulion şi pentru zarzavat de ciorbă, înseamnă mai mult de un milion de lei. Şi nu pui doar roşii…”, spune Ioana Neagu, o clientă cunoscătoare a preţurilor din pieţele constănţene.

Preţurile legumelor şi fructelor s-au dublat sau chiar triplat faţă de anii trecuţi. Roşiile variază între 3,5lei/kg şi 10lei/kg, ardeii ajung şi la 20 lei/kg, castraveţii se învîrt în jurul a 2,5 - 3 lei/kg, iar fructele au scăpat total de sub control. Preţurile prunelor autohtone, prezente în pieţe în cantităţi foarte mici faţă de alţi ani, pleacă de la 2,5 lei/kg şi ajuns la 13lei/kg. Piersicile au preţuri între 4,5lei/kg şi 80lei/kg. Caisele sînt deja fructe pe cale de dispariţie de pe tarabele din pieţe, căci perioada lor de vînzare a fost foarte scurtă în acest an: „doar o săptămînă am avut caise şi nu ştiu ce au astea de anul ăsta, că s-au stricat foarte repede. S-au vîndut destul de bine, dar nu ca în alţi ani, pentru că doamnele nu mai fac gem şi compot. Sînt prea scumpe şi o clientă mi-a zis că aşteptă sfîrşitul sezonului, ca să se ieftinească. Care sfîrşit de sezon, că au dispărut de tot. Bine, mai sînt astea turceşti, da’ ce să te faci cu ele. Parcă sînt de plastic şi n-am niciun gust. Şi la fructe şi la legume, anul ăsta este jale”, a explicat Vasile Cîmpean, producător şi vînzător în una dintre pieţele constănţene. Seceta a făcut ca producţia de legume şi de fructe din acest an să scadă la mai puţin de jumătate. În urmă cu o lună, preşedintele patronatului Romconserv, Aurel Tănase, declara că, la apropierea toamnei (calendaristice – n.r.), fabricile de conserve de legume şi fructe vor lucra la 20-30% din capacitate, întrucît „materia primă disponibilă este redusă şi scumpă, ca urmare a efectelor secetei”. Ca urmare a acestei crize, autorităţile anunţă scumpirea conservelor, marja mergînd pînă la 50%.l „Nu putem ieftini legumele şi fructele, pentru că se cumpără foarte puţine. Producătorii au dat bani buni pe irigaţii şi ţin la preţ. Eu ce să fac, să ies în pierdere? Trebuie să-mi vînd marfa, dar asta e. Măcar sînt naturale. Cui nu-i convine, să se ducă la magazin”, explică acelaşi Cîmpean sistemul în care funcţionează acum în pieţele din toată ţara.