MURFATLAR - Cuplurile căsătorite de 50 de ani, sărbătorite de Primărie

Cu ocazia sărbătoririi zilei îndrăgostiţilor la români, “Dragobetele“, 50 de familii din Murfatlar care au împlinit 50 de ani de căsătorie anul acesta şi alte cîteva cupluri care au trecut peste această vîrstă considerabilă au fost celebrate ieri de Primăria din oraş. Administraţia locală din Murfatlar a organizat pentru sărbătoriţi o ceremonie de premiere care s-a continuat cu o masă festivă. “Le-am oferit un premiu de cinci milioane de lei bătrînilor din Murfatlar care au împlinit peste 50 de ani de căsătorie, le-am oferit şi o farfurie pictată pe care am scris “La mulţi ani - 50 de ani de căsătorie“ şi un buchet de flori, iar apoi am mers şi am ciocnit un pahar cu şampanie într-un cadru festiv. M-am bucurat că bătrînii s-au simţit bine, au rîs, au depănat amintiri şi au dansat“, a spus primarul oraşului, Nicolae Crivineanu. El a adăugat că, din păcate, s-a înregistrat şi un element care a perturbat petrecerea. “Liderul PNL din Murfatlar, Ion Vlădoi, a dat buzna în salonul în care se desfăşura manifestarea festivă şi a început să împartă flori galbene cu însemnul PNL printre cei prezenţi. Mi se pare o acţiune jenantă pentru un consilier local“, a declarat Crivineanu.