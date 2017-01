MURFATLAR - Expoziţie agricolă cu vînzare, de ziua oraşului

Locuitorii din Murfatlar au participat, ieri, la serbarea cîmpenească organizată de Primărie cu ocazia Zilei Murfatlarului, pe stadionul din zona ANL. Potrivit afirmaţiilor primarului Gheorghe Cojocaru, în prima parte a zilei, cetăţenii au avut ocazia de a cumpăra produse de sezon la preţuri avantajoase la tîrgul organizat în zona stadionului. “Am chemat la expoziţie producători nu numai din Murfatlar, ci din tot judeţul şi chiar din ţară. Este ştiut faptul că, în această perioadă, toată lumea îşi face provizii pentru sezonul rece şi am dorit să le dăm posibilitatea locuitorilor din oraş să achiziţioneze aceste produse la preţuri foarte mici“, a declarat Cojocaru. Spre seară, cei prezenţi la Murfatlar s-au delectat la serbarea cîmpenească cu un spectacol de muzică populară şi uşoară oferit de mici locuitori din Murfatlar, dar şi de artişti de renume precum: Denisa, Nicu Albu, Aurel Sava, Florin Decuseară, Vacanţa Mică, Mariana Edulescu. „Am invitat la sărbătoarea noastră locuitori care au plecat de mulţi ani din localitate, pentru a se reîntîlni cu vechii prieteni alături de care au crescut şi s-au format. Sperăm ca iniţiativa noastră să fie primită cu bucurie de oamenii din Murfatlar“, a mai spus Cojocaru. El a adăugat că, pentru acest eveniment, din bugetul local au fost alocate 200 milioane lei vechi, însă o mare parte din fondurile necesare festivităţilor au venit prin sponsorizări. “Eram pe punctul de a nu mai organiza această sărbătoare, însă am fost împinşi de la spate de comercianţii din oraş, care ne-au sprijinit, atît cît au putut, cu sonorizarea şi cu ce am mai avut nevoie“, a explicat Cojocaru.