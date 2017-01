MURFATLAR - Plantări de arbuşti în “Luna Pădurii”

Primăria oraşului Murfatlar, în parteneriat cu Garda de Mediu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, Ocolul Silvic Murfatlar şi Liceul Teoretic Murfatlar, a ţinut să marcheze “Luna Pădurii“, care se sărbătoreşte în fiecare an, în perioada 15 martie - 15 aprilie, printr-o acţiune ce a constat în plantarea de arbuşti, într-o zonă repartizată de Ocolul Silvic Murfatlar, lîngă Biserica de Cretă. Acţiunea de plantare s-a desfăşurat sub coordonarea pădurarului Radu Ioniţă, cîştigător al concursului judeţean “Cel mai bun pădurar” şi ocupant al locului 6 la nivel naţional în acelaşi concurs. “Elevii Liceului Teoretic Murfatlar s-au arătat extrem de încîntaţi de participarea la acest eveniment, demonstrînd că tinerii sînt din ce în ce mai interesaţi de protejarea mediului“, a declarat primarul oraşului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru. Organizarea unor astfel de acţiuni a devenit deja o tradiţie, Primăria Murfatlar, Agenţia de Mediu Constanţa şi Ocolul Silvic Murfatlar reunindu-se în fiecare an pentru a sărbători “Luna Pădurii”, prin plantarea de puieţi de diferite specii. De altfel, acţiunea de ieri se încadrează într-un program mai larg de educare a tineretului, dar şi de protejare a naturii. “La începutul primăverii ne-am făcut un obicei din a planta tot felul de pomi, iar în perioada următoare continuăm cu acţiuni de curăţare a pădurii“, a declarat, la rîndul său, viceprimarul oraşului Murfatlar, Nicolae Crivineanu.