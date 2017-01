Murray a câştigat primul turneu pe zgură din cariera sa

Tenismanul britanic Andy Murray, locul 3 ATP şi cap de serie nr. 1, a câştigat primul turneu pe zgură din cariera sa, după ce l-a învins, cu scorul de 7-6 (7/4), 5-7, 7-6 (7/4), pe germanul Phillip Kohlschreiber, locul 24 ATP şi cap de serie nr. 5, în finala BMW Open de la Munchen. Ultimul act al competiţiei de 250 de puncte s-a disputat pe parcursul a două zile. Duminică, meciul a fost întrerupt la scorul de 3-2 pentru Kohlschreiber, din cauza ploii. Partida a fost reluată luni şi a durat în total trei ore şi cinci minute. În vârstă de 27 de ani, Murray a ajuns la 32 de turnee câştigate în carieră, printre care se numără două de Grand Slam, Wimbledon, în 2013, şi US Open, în 2012. El a mai disputat încă 16 finale. Pentru succesul de la Munchen, britanicul, aflat totodată la prima finală pe zgură, a primit un cec în valoare de 80.000 de euro.

FEDERER A OBȚINUT AL 85-LEA TROFEU LA SIMPLU

Tenismanul elveţian Roger Federer, locul 2 ATP şi principalul favorit, a câştigat turneul de la Istanbul, obținând al 85-lea trofeu la simplu din cariera sa. Federer l-a învins în finala la Istanbul, cu scorul de 6-3, 7-6 (13/11), pe uruguayanul Pablo Cuevas, locul 23 ATP şi al treilea favorit. Elveţianul a mai câştigat în acest an două turnee, Brisbane şi Doha. După succesul de duminică, Turcia a devenit a 19-a ţară în care Federer a câştigat un turneu în circuitul ATP.

NADAL A FOST PREMIAT DE GUVERNUL SPANIOL

Primul-ministru spaniol, Mariano Rajoy, i-a decernat tenismanului Rafael Nadal Medalia de aur a Meritului în Muncă, în cadrul unei ceremonii desfășurate chiar de 1 Mai, Ziua Muncii, la Palatul Moncloa, sediul Guvernului. Nadal a fost distins cu această importantă decorație încă de anul trecut, în 13 iunie, dar nu a putut participa la ceremonia organizată în noiembrie, fiind în convalescență după operația de apendicită. „Este cu adevărat o onoare să primesc această medalie, care răsplătește meritele în muncă. În întreaga mea carieră, de când eram un puști, am fost dedicat total, am dat tot ceea ce am putut, iar aceasta este, fără îndoială, una dintre cheile succeselor mele sportive”, a spus Nadal, care săptămâna aceasta își apără titlul la turneul Masters 1000 de la Madrid.