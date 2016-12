Musca, ţânţarul şi armăsarul

După apucături, musca este cel mai mare consumator de lapte. Adeseori, ca termen de comparaţie, se spune despre cineva că se bagă precum musca în lapte. Din acest punct de vedere, are foarte multe minusuri în materie de comportament şi bună purtare. Cu toate că subiectul cu pricina a constituit capătul de ţară al unor ample dezbateri, musca nu s-a lecuit de năravul ăsta nici în prezent! Pentru producătorii de lapte prins, reprezintă un indicator de bază. Cu cât ţara are mai mult lapte, nu-i aşa?, cu atât creşte, în raport direct proporţional, raza sa de acţiune… Din lucrările unor specialişti reiese că musca poate fi un factor perturbator pentru societatea noastră multilateral dezvoltată. Băgându-se singură în lapte, devine un concurent serios pentru întreaga industrie naţională de cosmetice. Damele pricopsite ştiu foarte bine care sunt efectele benefice ale unei băi cu lapte. De altfel, trebuie precizat că, datorită deselor tratamente cu lapte, are în dotare un ten desăvârşit. Cu toate acestea, surprinzător, musca nu participă la marile concursuri de frumuseţe! Un anumit complex interior o macină pretutindeni şi tot timpul. Originea ei ţărănească o determină să fie mult mai reţinută decât pare a fi în realitate. Se ştie că, într-o anume perioadă istorică, musca era folosită ca mijloc de tracţiune la arat. Istoricii relatează cu lux de amănunte despre metodele clasice de folosire a plugului, musca fiind fruntaşă pe ramură. Cronicarii vremii au ascuns opiniei publice aceste aspecte dureroase. Practic, musca a fost exploatată fără milă! Exploatarea omului de către om reprezintă un exemplu minor faţă de metodele prin care musca era obligată să participe la munca câmpului. Unii sunt de părere că atunci s-au pus bazele agriculturii socialiste clădite pe raportări fictive. Cu musca docilă la arat, se putea raporta orice! Chiar economii de motorină la hectar! În anii socialismului, musca a fost tratată ca factor de progres. E drept, cenzura a fost extrem de dură în ce priveşte tentativele sale de a se băga în lapte. Mai târziu, când foamea socialistă, poleită în roz bombon, a început să-şi arate colţii, laptele a fost înlocuit cu oala care nu fierbe pentru nasul celui identificat ca fiind un simplu om al muncii. În acea perioadă, dar şi în debutul capitalismului nostru de cumetrie, au existat numeroase tentative de compromitere a muştei naţionale, dovadă clară că aparatul de represiune nu dormea niciodată. Pe diverse căi, s-a încercat compromiterea acesteia după metodele clasice ale bolşevismului. A nu se confunda bolşevismul de atunci cu cel la care face adeseori referire prezidentul nostru… S-a spus, de pildă, cu trimitere la bâzâitoarea ţeţe, că musca are rude în străinătate. Din acest motiv, o lungă perioadă de timp, după cum o atestă istoria la zi, a fost scoasă la arat desculţă. Din păcate, musca a fost deseori ţinta abuzurilor de tot felul. Mai târziu, scăpat din frâu, aparatul represiv a inventat pliciul. În anii democraţiei noastre, pliciul mai este folosit doar de familia Prigoană. Cică, tehnic vorbind, din ţânţar se poate face armăsar. Aiurea.