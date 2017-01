Muşcat de un Amstaff lăsat singur pe stradă

21:47:00 / 30 Aprilie 2014

DCPuVvvHGcMi

Eu am mai spus si in alte randuri: s-ar parea ca asta-i surniga lor strategie de promovare a postului. Adica sa posteze mesaje pe bloguri.Nu tu evenumente de responsabilitate sociala, nu tu crearea de identitate pe fiecare prezentator in parte. Ca sa nu mai spun ca nu au nici marca inregistrata la OSIM.Tot garda veche ramane competenta pe domeniul asta: Val Manescu, Dan Siminaru, Florin Popescu, Marius Curucli, Dorin Ciulina, VEM Iar lista poate continua. In nici un caz cu cei care scriu pe acest blog din partea UNU TV.