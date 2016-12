Mușchii PMP Constanța, plini de steroizi. Controlează județul cu doar 6%

12:17:16 / 29 August 2016

SA NU NE MIRAM

Si totusi este posibil atunci cand cel ales cu 6% , in cazul nostru dl Palaz care , oportunist fiind este gata sa profite de orice ocazie si sa slujeasca cu perfidie pe cel care a luat cele mai multe voturi . Palaz este scorpionul din poveste : ajutat de broasca sa treaca apa ducandu-l in spate , ajuns la mal a ucis-o . Si este cazul sa mai facem o precizare : Palaz nu este politician ci un politicianist de duzina care a avut nemeritat o serie de functii in acest judet . Si Dragomir degeaba se ratoieste . Cand s-a facut frate cu dracul (PNL+PSD = USL ) era , alaturi de Hasotti , curtezanul PSD . Exista o singura solutie pentru ca Palaz sa nu mai apuce de ciolane : sa I se scoata dintii .