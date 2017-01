Muse a compus piese pentru cel de-al cincilea album

Formaţia britanică a compus deja o serie de piese pentru următorul său album. Potrivit declaraţiilor anterioare ale membrilor trupei, aceştia au început lucrul la cel de-al cincilea album, care va urma materialului lansat în 2006, “Black Holes And Revelations”. Bateristul Dominic Howard a declarat că formaţia a compus deja cîteva piese şi că membrii trupei sînt pregătiţi să se întoarcă în curînd în studioul lor de înregistrări, situat în apropierea lacului Como, în Italia. În weekend-ul 16-17 august, trupa Muse a susţinut două show-uri la V Festival din Marea Britanie şi nu mai are programate alte concerte.

Muse este una dintre cele mai apreciate formaţii de rock alternativ din Europa. Printre premiile cîştigate se numără Best New Artist pe 2000, în Marea Britanie, Innovation Award, Best Album, Best British Band şi, pentru al patrulea an consecutiv, Best Live Act. În plus, activitatea britanicilor a fost recompensată cu mai multe discuri de platină şi de aur.