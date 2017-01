Formaţia britanică Muse ar putea lansa un nou album în septembrie, cel de-al cincilea, care va fi ulterior promovat printr-un turneu european, informează New Musical Express. De asemenea, Microcuts.net, cel mai mare site dedicat trupei şi susţinut de fanii acesteia, indică faptul că noul album este programat a fi lansat în septembrie, atribuind informaţia casei de discuri a grupului, Warner Music. În noiembrie anul trecut, basistul grupului Muse, Chris Wolstenholme, a scris fanilor că ”ar fi drăguţ ca trupa să poată lansa un nou album în a doua jumătatate a lui 2009”, însă a adăugat că nu lucrează după un program prea strict. Ultimul album de studio al trupei este ”Black Holes And Revelations”, lansat în iulie 2006.

Muse este una dintre cele mai apreciate formaţii de rock alternativ din Europa. Printre premiile cîştigate se numără Best New Artist pe 2000 (NME Awards) în Marea Britanie, Innovation Award (Q Awards), Best Album (Kerrang! Awards), Best British Band (NME Awards şi Kerrang! Awards) şi Best Live Act (Q Awards, Brit Awards, NME Awards, Kerrang! Awards, Vodafone Live Music). În plus, activitatea britanicilor a fost recompensată cu mai multe discuri de platină şi de aur. Povestea celor de la Muse a început în 1999, la Londra, cu Matthew Bellamy (voce, chitară şi clape), Chris Wolstenholme (chitară bass şi voce) şi Dominic Howard (la tobe şi percuţii). Muzica lor îmbină rock-ul alternativ cu funk-ul, cu heavy metal-ul şi chiar cu muzica clasică şi electronică. Hituri ca ”Time Is Running Out” şi ”Starlight” dovedesc că amestecul de stiluri este unul reuşit. Trioul britanic a adunat, în iunie 2007, pe stadionul Wembley, un public de peste 60.000 de spectatori. De asemenea, în luna octombrie a aceluiaşi an, trupa a concertat şi la Bucureşti.