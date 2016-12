Musical inspirat din viaţa lui Ray Charles

Un musical inspirat din viaţa şi cariera cântăreţului american de muzică soul Ray Charles va avea premiera pe Broadway în luna noiembrie. Intitulat “Unchain My Heart”, spectacolul va fi produs de Stuart Benjamin, producătorul filmului “Ray”, realizat în 2004, în care rolul principal a fost interpretat de Jamie Foxx. Acest spectacol a fost pus în scenă pentru prima oară în 2007, la Pasadena Playhouse Theatre, cu titlul “Ray Charles Live! A New Musical”. Suzan-Lori Parks, autoare de piese de teatru premiată cu Pulitzer, a scris deja cartea pe baza căreia va fi realizat musicalul de pe Broadway. Distribuţia acestui spectacol urmează să fie anunţată în curând. Jamie Foxx a câştigat premiul Oscar în 2005, pentru rolul titular din filmul biografic “Ray”, în care l-a interpretat pe legendarul Ray Charles, un pionier al muzicii soul în anii ‘50. Acelaşi film a fost distins şi cu Oscarul pentru mixaj de sunet.

Ray Charles a fost un cântăreţ şi pianist american care şi-a pierdut vederea la vârsta de 7 ani, al cărui stil a combinat armonios ritmurile soul, jazz, rythm & blues, gospel şi blues. Devenit o adevărată legendă a muzicii soul, în anii \'50, graţie primelor sale discuri lansate de casa Atlantic Records, Ray Charles nu s-a temut să improvizeze şi să îşi schimbe din nou stilul, un deceniu mai târziu, combinând muzica country cu stilul pop, pe discurile sale lansate în anii \'60 de casa ABC Records, care au avut un mare succes la public. În 2008, revista “Rolling Stone” l-a plasat pe locul al doilea în Topul 100 al celor mai mari cântăreţi din toate timpurile. Câştigător a 12 premii Grammy, Ray Charles a făcut parte din prima serie de muzicieni care au fost incluşi în Rock\'n\'Roll Hall of Fame în 1986, iar piesa compusă de el “Georgia In My Mind” a devenit din 1979 imnul oficial al statului american Georgia.