„Music-Us!“ - la final, în acorduri clasice

Cea de-a doua ediţie a Şcolii de vară „Music-Us! Summer Camp”, un proiect de talie internaţională organizat de Fundaţia „ConstantArt”, s-a încheiat, sâmbătă seară, cu un concert al absolvenţilor cursurilor de dirijat susţinute de maestrul Jin Wang, dirijor austriac de origine chineză. În program s-au aflat uvertura „Flautul fermecat”, de Mozart, uvertura la „Hebridele”, de Felix Mendelssohn Bartholdy, fragmente din „Nunta lui Figaro”, de Mozart, şi Simfonia a IV-a, de Beethoven.

O FEMEIE... DIRIJOR Evenimentul s-a desfăşurat în Aula Magna a Universităţii „Ovidius”, acolo unde au avut loc şi cursurile de dirijat. Surpriza serii a fost o tânără din Bulgaria, Donka Miteva, care, cu dezinvoltură, a dirijat, de la pupitrul orchestrei simfonice a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, partea I a Simfoniei a IV-a, de Beethoven.

„Am început prin a dirija coruri, însă am descoperit că sunt interesată şi de dirijatul de orchestre simfonice, de aceea am decis să merg în Germania, deoarece în Bulgaria era foarte dificil, tocmai pentru că este ceva neobişnuit să fii o femeie dirijor”, a spus Donka Miteva. „L-am întâlnit pe maestrul Jin Wang anul trecut, în cadrul unui concurs internaţional de dirijat, apoi am aflat pe internet despre acest masterclass pe care urma să îl susţină la Constanţa şi m-am înscris”, a spus tânăra de 33 de ani.

CURSURI ŞI CONCERTE În programul şcolii de vară „Music-Us! Summer Camp”, care s-a desfăşurat în perioada 15-21 iulie, au mai fost incluse două concerte găzduite de Muzeul de Artă: un recital cameral - 17 iulie şi un concert vocal-instrumental - 19 iulie.

„Am avut o săptămână intensă cu emoţii, muncă, agitaţie, dar s-a terminat cu bine. Am avut cursanţi din China, Germania, Taiwan, Bulgaria, dar şi din România”, a spus preşedintele Fundaţiei „ConstantArt”, Iulia Chirobocea.