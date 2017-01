Must făcut în faţa clienţilor

• Pentru trei zile, constănţenii vor putea achiziţiona produse 100% naturale, ecologice, fără conservanţi, în cadrul târgului „Piaţa Ţărănească, 100% natural, ecologic, tradiţional”

• Ciobanii din Bran, Moeciu, Braşov şi Sibiu au venit pregătiţi cu telemea proaspătă şi veche, urdă, caş afumat, brânză de burduf în coajă de brad, pastramă delicioasă, cârnaţi şi caltaboşi, precum şi alte delicii specifice zonelor respective

• Pentru ca mâncarea să alunece mai bine, la târg sunt prezenţi şi producători de must, care prepară delicioasa licoare chiar în faţa cumpărătorilor

Cârnaţi, pastramă, brânză şi caş de la Bran şi diferite dulciuri, produse natural, fără conservanţi, îi aşteaptă pe constănţeni pe platoul din faţa Casei de Cultură. Timp de trei zile, începând de vineri şi până duminică, platforma din faţa sediului Casei de Cultură găzduieşte o nouă ediţie a târgului „Piaţa Ţărănească, 100% natural, ecologic, tradiţional”. „Acest nou eveniment are ca temă „Branul – tradiţie şi cultură gastronomică”. Ciobanii din Bran, Moeciu, Braşov şi Sibiu au venit pregătiţi cu telemea proaspătă şi veche, urdă, caş afumat, brânză de burduf în coajă de brad, pastramă delicioasă, cârnaţi şi caltaboşi, precum şi alte delicii specifice zonelor respective”, a declarat reprezentatul Tactic Events (organizatorul târgului) Corina Berariu. Printre cei 25 de participanţi se regăseşte şi meşteşugarul George Marincu, alături de soţia sa, Aurelia, din localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa. „Soţul meu se ocupă, din 1984, cu sculptarea lemnului. Timp de 26 de ani am vândut decoraţiunile din lemn realizate pe litoral. În urmă cu doi ani, am ieşit din acea zonă şi am început să participăm la târgurile organizate special pentru meşteşugarii tradiţionali”, povesteşte Aurelia. Ea spune că obiectele lucrate de soţul ei (tablouri sculptate reprezentând diverse scene, panoplii pentru trofee de vânătoare, fluiere etc.) sunt căutate de consumatori. „Toate obiectele expuse sunt lucrate manual, din lemn de tei. Cumpărătorii noştri sunt oameni obişnuiţi, care vor să achiziţioneze ceva frumos pentru a-şi împodobi casa”, mai povesteşte Aurelia.

• PARADISUL SIMŢURILOR • Pentru gospodinele care nu au apucat să pună murături, ideal este standul producătorului Puiu Badea, din localitatea Călăraşi. „Am început să fac murături acum doi ani, fiind un hobby de-al meu. De-a lungul timpului am perfecţionat reţetele. Iniţial, primii care au gustat din produsele mele au fost prietenii de familie. Le-au plăcut, aşa că am decis să pun pe picioare o mică afacere de familie”, spune Puiu Badea. Şi, pentru că mâncarea nestropită cu un vin bun nu are niciun gust, din localitatea Pitroasele, judeţul Buzău, a venit Nadina Şerban. „Spre deosebire de ceilalţi producători, noi nu am venit cu produsul finit. Am adus strugurii din care vom face mustul în faţa cumpărătorilor. În acest fel, vor şti că ceea ce cumpără este într-adevăr 100% natural, fără să conţină coloranţi, zahăr, sau alte substanţe”, a spus Nadina Şerban. De asemenea, în piaţă pot fi cumpărate siropuri din muguri de brad, fructe de pădure, dulceţuri de afine, căpşuni, sticlărie decorativă din Suceava, ouă încondeiate şi căciuli din blană naturală realizate de meşterii din Bacău. Ca de obicei, sunt prezente şi magiunul de Topoloveni, mierea de la Cumpăna, turta dulce şi covrigii de la Piteşti şi kurtos kalacs de la Lupeni. Producătorii celebrului magiun de Topoloveni promit, pentru ediţia următoare a târgului, un nou produs: dulceaţa de gutui Topoloveana. „Am achiziţionat fructele şi este în producţie, sperăm să aibă acelaşi succes ca şi celelelate produse pe care le-am scos în acest an pe piaţă”, a declarat Diana Stanciulov. Potrivit organizatorilor, următoarea ediţie a târgului va avea loc în perioada 26-28 noiembrie.