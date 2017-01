Mustafa Tartoussi: „Puteam să nu mă întoc în ţară în 2006”

Mustafa Tartoussi, armatorul navei la bordul căreia anchetatorii spun că ar fi fugit din ţară Omar Hayssam, s-a prezentat, ieri, la Curtea de Apel Bucureşti, care judecă cererea de arestare preventivă formulată împotriva sa de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Tartoussi a declarat în faţa instanţei că, dacă ar fi fost vinovat de acuzaţiile care i se aduc, nu s-ar mai fi întors în ţară în luna august a anului trecut. „Puteam să nu mă mai întoc în ţară din 2006, cînd am fost plecat o perioadă cu afaceri. Atunci am plecat pe 1 iulie şi m-am întors în august 2006, după ce am aflat de acuzaţiile care mi se aduc”, a declarat Tartoussi. El a adăugat că relaţiile dintre el şi familia lui Omar Hayssam vizează strict afacerile şi că nu are niciun fel de control asupra navei „Iman T”, la bordul căreia Hayssam a părăsit România. În propunerea de arestare preventivă pe care au formulat-o, procurorii arată că există indicii ce conduc spre ideea că Mustafa Tartoussi va încerca să fugă din ţară pentru a se sustrage judecăţii. Faţă de Tartoussi s-a pus în mişcare acţiunea penală în luna martie 2007 sub aspectul săvîrşirii, în circumstanţe agravante, a infracţiunii de înlesnire a ieşirii din ţară a unei persoane despre care ştia că este cercetată pentru fapte de terorism. Avocatul lui Tartoussi, Ionel Haşotti, a precizat că, în baza ridicării interdicţiei de a părăsi ţara, decizie luată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe data de 12 noiembrie, Mustafa Tartoussi a înaintat o cerere pentru obţinerea paşaportulului.