Mustafa Tartoussi rămîne cu interdicţia de a părăsi ţara

Cetăţeanul sirian Mustafa Tartoussi, armatorul navei cu care se presupune că ar fi fugit Omar Hayssam din România, susţine că interdicţia de a nu părăsi teritoriul ţării noastre îi afectează afacerile. Acesta a cerut, ieri, Curţii de Apel Constanţa să îi anuleze interdicţia de a părăsi România. Tartoussi a precizat că a ieşit din ţară pe 1 august, fiind plecat în Liban şi Egipt, dar a revenit în România, iar această măsură restrictivă îi împiedică bunul mers al afacerilor pe care le derulează în afara graniţelor României. Reamintim că Mustafa Tartoussi este acuzat de procurorii DIICOT Bucureşti că ar fi înlesnit ieşirea din ţară a unei persoane despre care se cunoaştea că a săvîrşit sau sprijinit, sau urmează să sprijine ori să săvîrşească un act terorist. DIICOT Bucureşti împreună cu Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) au descoperit o serie de indicii privind posibila implicare a lui Mustafa Tartoussi în cazul părăsirii ilegale a teritoriului ţării de către Omar Hayssam, la bordul navei Iman T, în dimineaţa zilei de 30 iunie a acestui an, cu destinaţia Siria. Astfel, pe 6 august 2006, procurorii DIICOT au început urmărirea penală faţă de Tartoussi şi tot atunci au dispus indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru asigurator asupra navei cu care se suspectează că ar fi fugit Hayssam. Vasul respectiv, sub pavilion nord-coreean, este proprietatea lui Mediteranean Line Inc. Delaware USA, avînd ca armator societatea Tartoussi Shiping Company Constanţa. Iman T, care efectuează transport de cherestea între porturile Constanţa şi Alexandria, Egipt, a părăsit România pe 30 iunie 2006, cînd se bănuieşte că la bordul ei s-ar fi aflat şi cetăţeanul sirian Omar Hayssam, acuzat de acte de terorism şi dat în urmărire internaţională. Mustafa Tartoussi exclude posibilitatea ca Hayssam să fi părăsit România la bordul navei Iman T, susţinînd că la plecarea vasului din port s-a făcut un control amănunţit, astfel că niciun călător clandestin nu poate pleca, adăugînd că l-ar cunoaşte pe Omar Hayssam doar din vedere şi că a vorbit cu el numai de două-trei ori în viaţa lui. Omar Hayssam, acuzat că ar fi regizat răpirea ziariştilor români în Irak, a fost dat în urmărire internaţională după ce anchetatorii au stabilit cu certitudine că el nu se mai află pe teritoriul României, în urma eliberării din arest de către instanţă, pe motive medicale.