Musulmani bătuți lângă o moschee din New York

Doi adolescenți musulmani au fost bătuți în apropiere de o moschee din New York, de un atacator care ar fi strigat injurii la adresa lor, a anunțat o organizație de promovare a drepturilor musulmanilor, care cere poliției să ancheteze incidentul ca o infracţiune motivată de ură. Filiala din New York a Consiliului pentru Relațiile Americano-Islamice (CAIR) a anunțat că un adolescent de 16 ani a fost atacat duminică, în apropierea centrului comunității musulmane din Brooklyn. Un alt adolescent, aflat pe bicicletă, a fost atacat când trecea prin zonă. Potrivit CAIR, atacatorul ar fi fost auzit strigând ”Voi, musulmanii, sunteți cauza tuturor problemelor din lume”, numindu-i pe tineri ”teroriști”. Un purtător de cuvânt al poliției din New York a declarat că adolescentul de 16 ani a primit mai multe lovituri la cap și a fost tratat într-un spital. Al doilea adolescent a refuzat îngrijirile medicale. O sursă din cadrul poliției a declarat că incidentul nu este anchetat ca o infracțiune motivată de ură, pentru că adolescenții ar fi hărțuit o femeie de 40 de ani și au fost agresați de prietenul ei. Atacatorul ar fi fost deja indentificat și este căutat de poliție. Alte două incidente în care victime au fost musulmani au avut loc în SUA, în weekend, la Houston, în Texas, și în Orlando, Florida.