Musulmanii din Năvodari au geamie

Credincioşii musulmani din Năvodari nu vor mai fi nevoiţi să se înghesuie într-o cămăruţă din locuinţa unuia dintre ei pentru a se ruga. De sîmbătă, situaţia s-a schimbat. Construcţia primei geamii din localitate, începută încă din toamna anului trecut, a fost finalizată, astfel că zeci de membri ai comunităţii musulmane s-au reunit pentru a asista la prima slujbă oficiată în noul lăcaş de cult. La ceremonia de inaugurare au fost prezente personalităţi marcante precum Iusuf Murat, Muftiul Cultului Musulman din România, Ahmet Erdem, ataşatul pe probleme de religie din cadrul Consulatului General al Turciei în România, Agiacai Saladin, preşedintele Uniunii Democrate a Turco-Tătărilor Musulmani din România (UDTTMR), deputatul UDTTMR Amet Aledin, cît şi reprezentanţi ai administraţiei locale. Întrucît cel mai mare aport financiar la ridicarea geamiei l-a avut un cetăţean de origine palestiniană, la festivitate a participat, de asemenea, şi ambasadorul Palestinei în România, Adli Sadeq, care a atras atenţia asupra semnificaţiei acestei inaugurări în luna sfîntă a Ramadanului: "Sîntem împotriva oricăror fapte rele şi mai ales a terorismului. În geamie, în faţa lui Alah, sîntem toţi fraţi egali şi sîntem fericiţi să transmitem acest mesaj în luna sfîntă a Ramadanului". Totodată, pentru a simboliza buna convieţuire dintre membrii etniilor din Năvodari, geamia a fost înălţată în vecinătatea bisericii ortodoxe. "Este primul lăcaş de cult pe care îl inaugurez de cînd sînt Muftiu. Această geamie are o semnificaţie deosebită. Nu este doar simbolul religiei noastre, este mărturia comunităţii turco-tătare din oraş. Amplasarea ei dă dovadă de buna convieţuire interetnică şi interreligioasă în Năvodari. Acum, credincioşii musulmani trebuie să aibă grijă ca geamia să nu fie niciodată goală", a declarat Iusuf Murat, Muftiul Cultului Musulman din România. De asemenea, deputatul UDTTMR, Amet Aledin, a subliniat faptul că ridicarea unui lăcaş de cult în Năvodari se impunea, ţinînd cont de faptul că aici trăiesc peste 400 de credincioşi: "Comunitatea noastră din Năvodari este destul de numeroasă. Noi am încercat de mult timp să ridicăm o geamie dar, din diferite motive, nu s-a putut. Ne bucurăm să asistăm, în sfîrşit, la darea ei în folosinţă, pentru că religia este o parte a spiritualităţii noastre". Pentru musulmanii din Năvodari, înălţarea acestei geamii este semnul unui nou început, după cum au arătat reprezentanţi comunităţii. În sprijinul acestui mesaj vine şi faptul că imamul care va sluji în cadrul geamiei a împlinit, de curînd, vîrsta de 20 de ani. "Dorim să promovăm tineretul, motiv pentru care, la nivelul ţării, sînt 40 de imami tineri, printre aceştia numărîndu-se şi cel de la Năvodari", a arătat Muftiul Iusuf Murat. După cum au mai subliniat membrii comunităţii musulmane, în curînd vor mai fi inaugurate alte două geamii, în Ovidiu şi în cartierul Piaţa Chiliei din Constanţa. "Vrem să continuăm istoria începută în 1860, în Medgidia, cînd a fost înălţată prima moschee. Vara aceasta am renovat cele şapte minarete din judeţ, din: Constanţa, Ovidiu, Independenţa, Eforie Sud, 2Mai etc. Totodată, avem şi cîteava geamii care urmează să fie renovate, pe lîngă cele două care sînt în construcţie", a adăugat Iusuf Murat.