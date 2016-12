Musulmanii sărbătoresc Kurban Bayram-ul

Credincioşii musulmani din România sărbătoresc, timp de patru zile, începând de duminică, Kurban Bayram-ul, cunoscut în tradiţia islamică ca Sărbătoarea Sacrificiului. Kurban Bayram-ul este marcat de musulmanii din întreaga lume prin tradiţionalul pelerinaj la Mecca şi Meldina. Credincioşii de confesiune islamică au obligaţia ca măcar o dată în viaţă să meargă în acest pelerinaj. “În 1996 am fost în pelerinaj la sanctuarul musulman de la Mecca şi Medina. Sanctuarul de la Mecca are capacitatea de aproximativ 3 milioane de oameni, iar toată lumea se roagă în acelaşi timp. Odată ajuns acolo, gândul este numai la Allah, care va ierta toate păcatele. Apoi am fost la Medina, locul în care a fost înmormântat profetul Mohamed”, a povestit musulmanul Abdulgelil Amit. În prima zi a sărbătorii, credincioşii merg la slujbă, la geamie, apoi sacrifică animale sau merg la cimitit şi săvârşesc rugăciuni pentru cei decedaţi. Potrivit tradiţiei islamice, credincioşii musulmani au obligaţia să sacrifice un batal, o oaie sau o vită. Dacă sacrifică o ovină, aceasta trebuie să aibă cel puţin şase luni şi să fie sănătoasă, iar bovinele nu trebuie să depăşească doi ani. Potrivit ritualului, animalele pot fi sacrificate pentru cel mult şapte persoane, iar după ce împart carnea în trei părţi egale, musulmanii trebuie să o împartă nevoiaşilor, dar să păstreze şi pentru familie. “Tot în prima zi de Kurban Bayram, în rândul familiilor comunităţii musulmane din Dobrogea se obişnuieşte ca cei mici să meargă la colindat. Copiii umblă din casă în casă, urând „Un Bayram fericit!” şi sărutând mâna celor în vârstă, colindul fiindu-le răsplătit cu dulciuri, nelipsite fiind, şi de această dată, baclavalele“, a declarat Muftiul Muurat Iusuf.

SEMNIFICAŢIA SĂRBĂTORII Potrivit tradiţiei musulmane, Kurban Bayram-ul este o sărbătoare a iubirii, a credinţei, a înţelegerii şi a împăcării. Potrivit Coranului, profetul Abraham şi Sara, soţia sa, s-au rugat lui Allah să le dăruiască un copil. Profetul i-a promis lui Allah că dacă îi va asculta ruga, îi va jertfi ce are mai scump pe lume. Apoi, Sara a născut un băiat, pe Ismail. Anii au trecut, iar în visul profetului Abraham a apărut Allah, cerându-i să-i aducă jertfa promisă. Profetul s-a pregătit să i-l dea pe propriul fiu, iar Allah, convins de credinţa lui Abraham, i-a transformat cuţitul în piatră. De atunci, în fiecare an, în ziua a zecea a lunii Zilhige, începe festivitatea Kurban Bayram. Muftiatul Cultului Musulman din România, Muftiul Muurat Iusuf, urează cu această ocazie „Kurban Bayraminiz Kayirli Bolsin!“, şi „Kurban Bayraminiz Mubarek Olsun!“ „Un Bayram fericit tuturor credincioşilor musulmani!”.