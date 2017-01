Musulmanii şi creştinii constănţeni, la masa de Iftar

Dacă pînă acum musulmanii constănţeni obişnuiau să marcheze cea mai importantă sărbătoare a adepţilor lui Allah, Ramadan Bayram-ul, în familie sau la restaurantele din oraş, în acest an manifestarea a avut un caracter internaţional. O iniţiativă a primăriei din Bayrampaşa, Turcia, denumită sugestiv "Frăţia nu cunoaşte graniţe", care a hotărît ca cina festivă de dinaintea celor trei zile de sărbătoare să fie organizată simulatan în mai multe state din Europa de sud–est în care trăiesc importante comunităţi musulmane, a inclus în itinerariul din acest an şi România. Cu sprijinul Cultului Musulman din România, dar şi al primăriilor din Constanţa şi Medgidia, mai multe oficialităţi şi TIR-uri încărcate cu alimente din Turcia au intrat ieri în ţară, prin punctul de frontieră Negru Vodă, pentru a ajunge la manifestarea organizată în cele două oraşe de la malul mării. Sub escorta echipajelor Poliţiei Rutiere Constanţa, alaiul care a străbătut Turcia, Bosnia şi Herţegovina, Serbia - Muntenegru, Kosovo, Albania, Grecia, Macedonia şi Bulgaria a ajuns în jurul orelor 16.00, în Piaţa Ovidiu, locul de desfăşurare al manifestărilor culturale şi artistice de Iftar. "Această manifestare este un eveniment unic pentru comunitatea musulmană din Constanţa. Pe lîngă semnificaţia religioasă a mesei de Iftar, în această seară (n.r. - joi) este Noaptea Puterii, cea în care, potrivit tradiţiei islamice, Coranul a fost revelat Profetului Mohammed. Am încercat să depăşim orice barieră legată de religie, sex sau orientare politică şi să-i aducem pe toţi, credincioşi ortodocşi şi musulmani, la această masă", a declarat şeful Cultului Musulman din România, muftiul Iusuf Muurat. Alături de reprezentanţii comunităţii turce din Constanţa, printre cei prezenţi s-a numărat şi primarul din Bayrampaşa, Huseyin Burge. "Am vizitat opt ţări, iar acum am ajuns şi la Constanţa. La această cină care se va desfăşura simultan în oraşe din aceste ţări, inclusiv Liban, vor fi prezenţi peste 12.000 de oameni. Este un prilej de bucurie pentru credincioşii musulmani şi un exemplu de comuniune şi înţelegere între popoarele noastre", a declarat Huseyin Burge.

Musulmani brăileni, la Constanţa

De cîţiva ani pentru bucătarii sosiţi tocmai din Turcia, Ramadanul departe de familie a devenit deja o obişnuinţă. După ce au străbătut Balcanii în lung şi-n lat, masa de Iftar la Constanţa îi face să se simtă oarecum ca acasă. "După masa tradiţională alături de familie şi prieteni există obiceiul să mergem în vizite, însă cum timp de două zile vom sta în România ne bucurăm de acest moment. Am mai fost şi cu alte ocazii în România şi întotdeauna m-am simţit bine", a povestit Ibrahim Sergen, unul dintre bucătarii turci. Şi cum Iftarul vine după o lună de post negru, în care abstinenţa de la mîncare, băutură şi plăcerile trupeşti au fost lăsate deoparte, musulmanii trebuind să îl înduplece pe Allah prin rugăciuni şi fapte bune, acum este momentul unui adevărat festin. În camioanele sosite din Ţara Semilunei, Ibrahim şi ceilalţi 14 colegi ai lui au pregătit în bucătăriile special amenajate mîncare pentru cîteva mii de constănţeni. Astfel, cele 250 de kg de carne de vită şi 160 de kg de orez au fost transformate în 2.000 de porţii de pilaf turcesc, însă avînd în vedere că Ramadan Bayram-ul este cunoscut ca sărbătoarea dulciurilor, printre delicatesele pregătite se numără şi celebra prăjitură Kemal Paşa. Importanţa de care se bucură sărbătoarea în rîndul musulmanilor este demonstrată şi de cei numeroşii credincioşi care au venit de la Brăila, îndurînd frigul pătrunzător de afară, doar pentru a participa la masa de Iftar. Potrivit muftiului Iusuf Muurat, manifestarea va continua astăzi la Medgidia