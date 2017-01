Mutilat de un cîine sau de inconştienţa altui om?

Scene de coşmar pe strada 1 Mai vechi din Constanţa. Un bărbat a fost muşcat sub privirile îngrozite ale soţiei şi trecătorilor de un cîine lup care a sărit asupra sa de pe gardul unui imobil. David Ioan, de 56 de ani, se îndrepta liniştit, joi seara, alături de soţia sa, spre domiciliu. În dreptul unui imobil, bărbatul s-a trezit, pur şi simplu, cu un cîine, rasa ciobănesc german, care l-a înşfăcat de faţă. Plin de sînge, pînă la sosirea ambulanţei, victima a fost ajutată de angajatele unui bar din apropiere, care i-au adus comprese cu apă. Asupra cîinelui s-a folosit un spray de autoapărare pentru a putea fi îndepărtat de omul aflat în stare de şoc. Rănitul a fost transportat în grabă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale în mai multe zone ale feţei: o parte din nas, sprînceana dreaptă şi buza superioară. În prezent, starea victimei este stabilă. “Dacă victima va depune reclamaţie la poliţie, în funcţie de numărul de îngrijiri medicale, va fi declanşată urmărirea penală împotriva deţinătorului cîinelui, pentru vătămare corporală gravă şi neluarea măsurilor de prevenire cu privire la un eventual atac al animalelor”, a declarat purtătorul de cuvînt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, Radu Croitoru. Vecinii şi martorii incidentului declară că nu este primul caz de acest gen în care este implicat proprietarul cîinelui, Vasile Şerban, în vîrstă de 41 de ani. Pe proprietatea acestuia de pe strada 1 Mai vechi, nr.12, acesta creşte opt cîini. Vecinii spun că, dimineaţa, unele dintre patrupede sînt lăsate în voie pe spaţiul public şi, de cîteva ori, oamenii au fost agresaţi de acestea. În plus, gardul de înălţime redusă, doar un metru şi jumătate, expune trecătorii în orice moment pericolului de a fi muşcaţi la fel ca şi în cazul lui David Ioan. Deşi nu am putut discuta cu stăpînul cîinilor, în curtea acestuia se puteau observa o grămadă de păsări şi animale care convieţuiau în armonie. Totodată, am observat cîinele lup care stătea liniştit alături de o pisică.