Mutu a marcat pentru Fiorentina

Atacantul Adrian Mutu a marcat un gol în meciul pe care Fiorentina l-a cîştigat, sîmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, în faţa formaţiei Messina, în etapa a 18-a a campionatului Italiei. Mutu a pasat decisiv la golul prin care Toni a deschis scorul, în min. 17, şi a stabilit scorul final al întîlnirii, înscriind în min. 51. Adrian Mutu a primit un cartonaş galben în min. 31, iar în min. 71 a fost înlocuit cu Santana. Coechipierul său, portarul Bogdan Lobonţ, a fost rezervă. Într-un alt meci disputat sîmbătă în Serie A, fundaşul Cristian Chivu a fost integralist la AS Roma în partida de pe teren propriu cu Cagliari, cîştigată de AS Roma cu scorul de 2-0. Echipa Siena, cu mijlocaşul Paul Codrea integralist, a remizat, pe teren propriu, scor 1-1, cu US Palermo. Ascoli, cu fundaşul Valentin Năstase în teren pînă în min. 60, a învins, cu scorul de 3-0, pe Chievo Verona. Năstase a fost înlocuit cu Bocchetti, după o oră de joc, din cauza unei accidentări. Alte rezultate înregistrate în etapa a 18-a din Serie A: Catania - Sampdoria Genova 4-2; Internazionale Milano - Atalanta 2-1; Livorno - AC Torino 1-1; Parma - Lazio Roma 1-3; Reggina - Empoli 4-1; Udinese - AC Milan 0-3. În clasament conduce Inter Milano, cu 48 de puncte, fiind urmată de AS Roma (41p) şi Palermo (35p).