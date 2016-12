Mutu, din nou dopat

POZITIV LA SIBUTRAMINĂ. Cel mai bun jucător român al momentului, Adrian Mutu, a primit ieri după-amiază o veste-şoc. În plin antrenament cu Fiorentina, “Briliantul” a fost înştiinţat de doctorul Paolo Manetti şi de managerul clubului toscan, Roberto Ripa, că a fost depistat pozitiv la controlul antidoping efectuat la finalul partidei cu Bari, din Seria A, 2-1, disputată pe 10 ianuarie, în care românul a marcat un gol. La aflarea veştii, Mutu a părăsit şedinţa de pregătire, refuzând să facă vreo declaraţie presei italiene. Aflat la Milano, directorul sportiv al Fiorentinei, Pantaleo Corvino, a aflat vestea de la ziarişti şi a avut o reacţie de uimire: „Despre ce naiba vorbiţi?” Conform Comitetul Olimpic Italian, testul efectuat la laboratorul din Roma a relevat prezenţa substanţei sibutramină în corpul jucătorului. Cunoscută ca o pilulă magică de slăbit, sibutramina este folosită pentru a anula efectul foamei, creşte capacitatea de efort şi elimină senzaţia de oboseală, dar este interzisă pentru sportivi. Reamintim că Mutu a mai fost depistat pozitiv pentru consum de cocaină în octombrie 2004, atunci când juca la Chelsea, şi s-a ales cu o suspendare de şapte luni. Fiind recidivist, conform noului cod WADA, “Briliantul” riscă o suspendare între 1 şi 4 ani din partea Comisiei Internaţionale Antidoping. Singura speranţă a lui Mutu se leagă de contraexpertiză, al cărei rezultat se va afla peste câteva săptămâni. Până atunci, italienii au luat deja măsuri împotriva lui Mutu, suspendându-l pe timp nelimitat. Mutu se alătură altor doi fotbalişti care au fost prinşi, de-a lungul timpului, dopaţi de două ori în carieră, argentinianul Diego Armando Maradona şi englezul Billy Turley. Fiecare dintre cei trei fotbalişti a fost depistat pozitiv o dată cu cocaină, cealaltă substanţă incriminată fiind efedrina (un stimulent) în cazul lui Maradona, nandrolonul (un steroid anabolizant) în cazul lui Turley şi sibutramina (substanţă pentru slăbit, dar şi stimulent) în cazul lui Mutu.

ŞOC PRINTRE “TRICOLORI”. Jucătorii naţionalei României au fost şocaţi de vestea că Mutu a fost găsit dopat. „Nu-mi vine să cred, dar ar trebui să se facă şi testul B. Ştiu că aşa se face de obicei într-o asemenea situaţie. Este mai bine să aşteptăm să vedem ce se întâmplă”, a spus fundaşul Răzvan Raţ. „Nu cred aşa ceva. Mă surprinde vestea. N-am auzit în viaţa mea de această substanţă. Doamne fereşte ca Adi să fie suspendat! Important este să vedem despre ce e vorba, poate este doar o neînţelegere. Este posibil ca doctorul să-i fi administrat vreun medicament, iar el să nu ştie despre ce era vorba”, a adăugat atacantul Ciprian Marica. În schimb, directorul general al FRF, Ionuţ Lupescu a anunţat că va aştepta contraexpertiza în cazul lui Mutu şi că abia apoi se poate vorbi de o decizie a federaţiei în cazul său. „Nu ştiu ce să spun în cazul Mutu,. Nu prea am ce să fac, sunt uluit. Nici nu ştiu ce să spun. Nu am cuvinte. Pur şi simplu nu am o explicaţie, nu ştiu ce să zic. Vom aştepta şi proba B, să vedem despre ce e vorba şi apoi se poate vorbi de o decizie”, a declarat Lupescu.