Mutu, inclus în echipa etapei a 7-a din Serie A

Atacantul Adrian Mutu a fost inclus de site-ul goal.com în echipa etapei a 7a din Serie A, după prestaţia avută în partida cîştigată de AC Fiorentina, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, în faţa formaţiei Reggina. "S-a spus că Mutu poate renaşte sub îndrumarea antrenorului Cesare Prandelli. Previziunile s-au adeverit, iar românul a redevenit un jucător de mare clasă. Golul din partida cu Reggina a fost superb, la fel ca întreaga sa prestaţie. Un jucător plin de talent care după o perioadă neagră a redevenit magic", a scris sursa citată. Echipa etapei a 7-a din Serie A, conform site-ul goal.com, este următoarea: Abbiati (AC Torino) - Barzagli (US Palermo), Silvestri (Catania), Zapata (Udinese) - Doni (Atalanta Bergamo), Colucci (Catania), Kaka (AC Milan), Bresciano (US Palermo) - Totti (AS Roma), Quagliarella (Sampdoria Genova), Mutu (AC Fiorentina).