Mutu, inclus în echipa etapei a VI-a din Serie A

Atacantul Adrian Mutu a fost inclus de site-ul goal.com în echipa etapei a VI-a din Serie A, după prestaţia avută în partida cîştigată de echipa AC Fiorentina, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Empoli. "Mutu a dat un gol şi o pasă decisivă şi a fost esenţial pentru victoria Fiorentinei. Cînd se află în formă este de neoprit, este un jucător de un alt nivel. Sub bagheta antrenorului Cesare Prandelli a redevenit fotbalistul de geniu de la Parma", a scris sursa citată. Mutu continuă să fie cel mai bun stranier din Serie A, avînd o medie a notelor de 6,78 şi se află pe locul secund în topul celor mai buni jucători din campionatul italian, după atacantul formaţiei Udinese, Antonio Di Natale, care are o medie de 6,91. Mutu a fost inclus în echipa etapei a VI-a din Serie A, dar şi în cea mai bună formaţie din acest sezon, ocupînd locul al treilea în topul stranierilor şi poziţia a patra în ierarhia generală a jucătorilor din Serie A în etapa a VI-a, cu o medie a notelor de 7,19.