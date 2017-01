Mutu, mulţumit de prelungirea contractului cu Fiorentina

Adrian Mutu s-a declarat bucuros că a semnat un nou contract cu Fiorentina, deoarece îşi doreşte să evolueze cu formaţia “viola” în Liga Campionilor. „Sînt fericit că am rămas la Fiorentina. Mă bucur că totul s-a terminat aşa cum mi-am dorit eu. Am semnat un nou contract şi vreau să fac parte în continuare din acest proiect”, a afirmat “decarul” naţionalei României pentru site-ul Fiorentina.it. Mutu susţine că l-au deranjat anumite zvonuri care au apărut pe seama unui posibil transfer al său la AS Roma: „Deşi recunosc că au existat unele discuţii, eu nu mi-am dat niciodată acordul să joc la gruparea giallorossa. (...) Încă nu stau bine fizic. Sînt obosit, am picioarele grele, dar pînă pe 12 august voi fi pregătit. Întotdeauna mi-a fost greu fizic în timpul pregătirilor, este normal, dar mai avem încă aproape o săptămînă pînă la meci. Cînd echipa e ofensivă îmi place mult. În meciul amical de miercuri am greşit poziţia în teren, pentru că mă întorceam mereu în centru în loc să mă întorc pe partea stîngă. Îi asigur pe fani că voi fi pregătit pînă la debutul nostru în Champions League”. Fiorentina, care va disputa săptămîna viitoare turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, contra formaţiei Sparta Praga, a învins, miercuri seară, cu 3-1, echipa Progresul Bucureşti, într-o partidă amicală disputată la Viareggio. Mutu a evoluat 63 de minute, fiind înlocuit cu Osvaldo, iar golurile italienilor au fost marcate de Kuzmanovici (min. 3), Gilardino (min. 48) şi Pazzini (min. 76), în timp ce pentru bucureşteni a înscris Costescu (min. 10).