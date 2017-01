Mutu nu are probleme medicale

Selecţionerul Victor Piţurcă a trecut prin mari emoţii la primul antrenament al “tricolorilor” din cadrul cantonamentului de la Mogoşoaia. Vedeta echipei naţionale a României, Adrian Mutu, a acuzat dureri musculare, părăsind şedinţa de pregătire de joi seară înainte de final. “Cred că este întindere”, a spus, iniţial, jucătorul, a dus imediat mîna la pulpă piciorului drept. Din fericire, atacantul Fiorentinei a efectuat vineri un control care nu a relevat nimic grav, astfel că Mutu este apt sută la sută din punct de vedere medical pentru Campionatul European.

Cu două săptămîni înaintea debutului EURO 2008, adversarii “tricolorilor” din Grupa C laudă echipa României, atît fundaşul italian Fabio Cannavaro, cît şi fostul internaţional francez Zinedine Zidane declarînd că se tem de forţa echipei pregătită de Victor Piţurcă. “Văzînd grupa noastră, toată lumea spune că România este deja eliminată. Eu n-aş fi aşa sigur, la jucătorii pe care îi are”, a avertizat Cannavaro, căpitanul campioanei mondiale en titre. “Cel mai important este să începem bine competiţia. Meciul cu România va fi determinant. Dacă va cîştiga acel meci dificil, echipa Franţei poate face lucruri frumoase”, a adăugat Zidane. În replică, Piţurcă a considerat că declaraţiile adversarilor sînt doar “praf în ochi”. “Cum să nu se teamă de noi? Ei se gîndesc la noi, cum mă gîndeam eu înaintea meciurilor cu Belarus sau Albania şi, bineînţeles, că m-am temut de acele jocuri. Pentru noi toate partidele din grupă sînt grele. Că este Franţa, că este Italia, că este Olanda, toate au jucători formidabili, trebuie să ne temem de toţi”, a spus selecţionerul României. Nici cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi, aflat la Constanţa, nu crede în declaraţiile adversarilor. “Nu cred că un antrenor poate spune că se teme de o altă echipă. Poate că respectă România şi are şi de ce, avem echipa valoroasă”, a explicat Hagi.

Optimismul lui Hagi

Fostul selecţioner crede că România are şanse să depăşească faza grupelor. “Potenţial există şi avem şanse, chiar dacă este o grupă grea. Important este ca toţi jucătorii să fie sănătoşi şi să mergem la EURO decişi să ne batem cu oricine. Eu aşa am fost, am crezut mereu că se poate şi totul este o problemă de mentalitate. Avem entuziasm şi dorinţă de victorie, dar trebuie să începem bine, iar meciul cu Franţa contează mult. Cu încredere şi curaj, putem trece de grupe. Şi noi am avut grupă grea în Belgia, cu Portugalia, Germania şi Anglia, şi am mers mai departe”, a spus Hagi, care i-a dat credit selecţionerului Victor Piţurcă în privinţa lotului. “Un loc în lotul echipei naţionale se cîştigă greu, nu-i uşor să joci pentru România. Piţi are criteriile lui şi trebuie să-i dăm crezare pentru că a dus echipa naţională la turneul final”, a adăugat Hagi, care îi va susţine pe “tricolori” din tribună la meciurile de la EURO 2008.