Mutu, rol principal într-un clip cu Snoop Dogg

Fotbalistul Adrian Mutu, fostul atacant al echipei engleze Chelsea Londra, care joacă în prezent la Petrolul Ploieşti, a fost invitat să participe la filmările pentru un videoclip al cunoscutului rapper american Snoop Dogg. Regizorul italian Massimo Caroletti, care se va ocupa de realizarea clipului lui Snoop Dogg, a confirmat faptul că Mutu va urma să joace un rol principal în videoclipul respectiv, ce va fi filmat luna viitoare, în Ungaria.

„Până acum, am folosit alţi actori în videoclipurile pe care le-am filmat, însă cred că Mutu are un mare potenţial. Eu, personal, am militat pentru includerea lui Adrian şi întreaga echipă îl vede ca pe un bun candidat. Nu vor exista casting-uri sau audiţii, ci doar vom filma videoclipul, la jumătatea lunii aprilie, pe stadionul echipei Gyor Eto, alături de o echipă de aproximativ 20 de persoane”, a explicat Caroletti.

Mutu a rămas „mut” şi de data aceasta, preferând să nu dea detalii despre proiectul artistic în care este solicitat şi care nu este primul de acest fel. Atacantul a refuzat, acum câteva luni, o propunere similară din partea cântăreţului american de culoare Akon.