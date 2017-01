Mutu s-a înscris în PSD

Opoziţia începe să recapete terenul pierdut în faţa Puterii. Social democraţii l-au înregimentat în partid pe Mutu. Nu, nu e vorba de celebrul fotbalist, ci de senatorul PDL Gabriel Mutu, care s-a mutat cu bagajele în PSD. Anunţul a fost făcut ieri, la reuniunea Consiliului Municipal Bucureşti al social democraţilor, de liderul PSD Bucureşti, Marian Vanghelie, care a precizat că parlamentarul va vota moţiunea de cenzură. Liderul PSD Bucureşti a spus că Mutu „a fost senator al PDL şi a făcut un pas şi vrea să se alăture PSD”. „Acesta este şi un mesaj, că vrem să atragem toţi oamenii care vor să cadă acest Guvern şi că respectăm toţi românii care au curajul să ia anumite decizii”, a spus Vanghelie. La rândul său, Mutu a spus că nu se mai regăseşte în politica practicată de PDL la nivel social. ”Politica pe care PDL o implementează nu mă mai reprezintă. Doresc să fiu alături de PSD. Când am candidat, am promis celor care m-au ales că vor avea o viaţă mai bună. Astăzi consider că ceea ce se întamplă nu mă mai reprezintă”, a spus Mutu.