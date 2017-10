Mutu se... mută de la Dinamo la FRF

FC Dinamo București și Adrian Mutu au anunțat încetarea raporturilor contractuale începând cu data de luni, 9 octombrie, potrivit unui comunicat dat publicității de clubul de fotbal din șoseaua Ștefan cel Mare. „După o perioadă de un an în care a ocupat poziția de director general în cadrul clubului, Adrian Mutu a acceptat oferta Federației Române de Fotbal, acolo unde urmează să i se alăture selecționerului Cosmin Contra în noul proiect al FRF”, se precizează în comunicat. Clubul, care îi urează fostului internațional „mult succes în noua aventură”, a câștigat cu Mutu în conducere Cupa Ligii și a obținut un loc pe podium la finalul sezonului trecut.

„FRF mi-a propus un proiect greu de refuzat și, deși am petrecut o perioadă foarte frumoasă la Dinamo, alături de niște oameni profesioniști și dedicați, am hotărât să accept noua aventură. La Dinamo am reușit să câștig un trofeu în această perioadă și vreau să le mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat pentru a obține această performanță. Sper să fie primul trofeu dintr-o serie cât mai lungă pentru câini. Rămân în suflet cu momentele extraordinare trăite alături de echipă și, pe retină, cu coregrafiile impresionante ale suporterilor. Hai Dinamo! Hai România!”, a declarat Adrian Mutu pentru site-ul oficial al clubului.

Mutu a precizat că la FRF va ocupa „un post pe relații internaționale”. În vârstă de 38 de ani, Adrian Mutu a fost instalat în funcția de director general al FC Dinamo pe 12 octombrie 2016.