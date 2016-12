Mutu şi-a cerut scuze şi este gata de meciul cu Bosnia

Cea mai aşteptată conferinţă de presă a vreunui jucător din naţionala României a fost a lui Adrian Mutu, programată ieri. Atacantul Fiorentinei a vorbit despre revenirea la naţională, dar şi despre aşteptatul meci cu Bosnia-Herţegovina. „Am vorbit cu Răzvan, a fost o discuţie constructivă, am vorbit mai mult despre ce trebuie să facem în continuare decât despre ce s-a întâmplat. Lucrurile aparţin trecutului. Pentru mine nu este nicio problemă şi cred că nici pentru Răzvan. Mi-am cerut scuze, mi-am cerut iertare, la băieţi, la staful tehnic, la cei prezenţi la Belgrad. Am înţeles ce l-a deranjat pe Răzvan şi aşa am considerat. Fiecare poate să creadă ce vrea, eu voi încerca să arăt pe teren că am o altă atitudine. A fost o discuţie ca de la bărbat la bărbat. Atunci când se întâmplă, e normal să vorbim ca de la bărbat la bărbat, iar faptul că mi-am cerut scuze nu înseamnă că mi-au căzut gradele sau ceva. Nu e prima dată când mi-am cerut scuze, e un lucru normal, un respect faţă de colegi, aşa se trăieşte într-un colectiv şi asta trebuie demonstrat prin fapte”, a declarat Mutu. Atacantul naţionalei României a mai adăugat: „Mă interesează să bat recordul de goluri al lui Hagi, dar nu este obiectivul meu principal”. Hagi are 35 de goluri înscrise la naţională, în timp ce Mutu are doar 29. Naţionala României va efectua un ultim antrenament în această dimineaţă, apoi va pleca, la ora 17.00, spre Bosnia-Herţegovina, cu avionul până în capitala Sarajevo, apoi cu autocarul spre Zenica. Vineri, de la 19.30, este programat antrenamentul oficial, pe stadionul “Bilino Polje”, primele 15 minute fiind deschise presei. Partida Bosnia-Herţegovina - România, din preliminariile EURO 2012, este programată sâmbătă, la Zenica, de la ora 20.15.