Mutul şi iapa lui tac şi le fac. În aparenţă, mutul, care nu este mut, pentru că se preface şi tace, pare a fi un om de acţiune. În realitate, este imprevizibil. Cum ajunge pe o funcţie de conducere bine consolidată, te pocneşte. Mutul te minte fără cuvinte. Se uită în ochii tăi şi te fascinează cu muţenia lui. Eşti tentat să crezi că e un om de acţiune. Vorba multă, sărăcia omului. Nu e şi cazul celui care face pe mutul. Individul speră să aducă schimbarea în patria noastră. Zice că a trecut vremea celor care vorbesc mult. Eu nu-l cred. Iată, nici nu a început bine campania electorală şi domnii candidaţii ne-au umplut de spume! Sînt pătimaşi. Vorbesc cu spume la gură. Ne împroşcă peste tot cu gripa lor porcină. Mutulache are o altă viziune despre muncă şi viaţă. Tace şi face. Ce te faci cu mîndra? Sînt cucoane care fac şi tac. Nici nu crîcnesc. Nu cred că Mutulache va face carieră în politică. Din cîte am constatat, este mereu sancţionat în politică. I se reproşează că nu combate, că nu ia niciodată cuvîntul. Mai mult decît atît, i se reproşează că nu înjură. Mutulache ştie să înjure prin semne. Degeaba. Nu este eficient. Zice lumea că mimează. Fără un trecut de oportunist optimist nu ai nicio şansă să fii mare în politică. Lui Mutulache îi lipseşte chestia asta. El tace şi le face. Mutulache se pricepe foarte mult la îmbîrligături şi diversiuni. Te face mutul de te ia cu dureri de cap. Pentru că nu-l bagă nimeni în seamă, beneficiază de o rază mare de acţiune. Îţi poţi imagina că ăsta îţi bagă mortul în casă? Stai liniştit şi te trezeşti cu mortul în casă. Pe urmă, Mutulache lucrează fin şi sincer. De ce şi sincer? Pentru că, repet, se uită direct în ochii tăi cînd te face! Regula de bază a mutului este liniştea la locul de muncă. Lucrează curat. Habar nu ai cine îţi poartă sîmbetele. Se pune sub scaunul tău şi plasează dinamita. Mutulache? Da, Mutulache, tace şi te face! Din privirea lui umedă. Greşiţi dacă îl subestimaţi pe Mutulache… E ca şarpele. Îl creşti la pieptul tău şi pe urmă nu mai vrea să iasă din stomac! Mutulache are orizontul lui de afirmare. El singur a reuşit să schimbe o sumedenie de politicieni. Spun unii că Mutulache nu ar avea şanse la apropiatele alegeri prezidenţiale. I se reproşează că nu ştie să înjure şi să jignească. Eroare. Mutulache o să-i facă pe toţi din semne. Mă refer la semnele de pe anumite dosare şi la semnul cu epoleţii. Pe Mutulache nu-l întrece nimeni la mimica de partid. Are o imaginaţie debordantă. Nu ştiu cum se face, dar, în anumite ipostaze politice, le-a luat multora graiul. I-a lăsat muţi pe toţi adversarii săi! Chiar şi pe cei mai guralivi dintre ei! Cică, zic unii, le arată tot felul de planşe cu figuri. Poate că politicienii în cauză sînt prea sensibili la peisajele cu ochi albaştri. Mutulache face şi desface. El pune un accent deosebit pe exemplul său personal. În tinereţe, Mutulache a fost croitor. Ştie să descoasă.