“Mutule, pregăteşte-te. Dacă într-o săptămînă nu mă cauţi, te caut eu!“

Constănţeanul Gheorghe Grosu, chelnerul care susţine că ar fi fost agresat de fotbalistul Adrian Mutu, s-a prezentat , ieri, la Serviciul de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţului Constanţa, pentru a depune o plîngere penală împotriva “Briliantului”, pe care îl acuză de vătămare corporală. Timp de mai bine de două ore şi jumătate, Gheorghe Grosu a scris nu mai puţin de şase pagini, în care a relatat cu lux de amănunte, cum s-au petrecut lucrurile în noaptea de 29 spre 30 august, pornind de la incidentul din restaurantul New Saffari şi terminînd cu presupusa agresiune din incinta hotelului Rex din staţiunea Mamaia. Tot ieri după amiază, Gheorghe Grosu a ieşit la rampă atacîndu-l public atît pe Adrian Mutu şi cît şi pe alţi jucători din echipa naţională, precum şi pe responsabili cu funcţii de conducere din fotbalul românesc.

“I-am promis lui Mutu că de cum ajung în Constanţa, îi voi face la poliţie un dosar cu multe kilograme. În seara aceea în restaurant am vrut la început să fac poze cu Chivu care a acceptat, şi cînd am ajuns la Mutu, acesta mi-a zis că nu se mai fac poze. Nu doream poze cu Mutu care este un drogat, îi place cocaina şi băutura“ a declarat Gheorghe Grosu. Ospătarul a precizat cu lux de amănunte ce şi cît au băut la restaurant fiecare dintre fotbaliştii aflaţi la masă cu internaţionalul român. Grosu a precizat că Mutu ar fi fost beat, pentru că avea pe masă o sticlă cu un vin franţuzesc, foarte scump, şi o altă carafă, tot cu vin, ascunsă sub masă, pentru a nu fi văzută de antrenorul Piţurcă. “Dacă nu a vrut să fie pozat i-am cerut o poză cu el şi un autograf. S-a ridicat de la masă şi m-a prins de mînă. Mi-a zis că-mi bagă aparatul pe gît şi că dacă dă un telefon la cine ştie el, în jumătate de oră îmi omoară toată familia şi a adăugat : «Vrei să-mi chem băieţii să te taie şi să te arunce în mare să nu te mai găsească nimeni?»“ a adăugat Grosu despre episodul de la restaurant.

Despăgubiri de 500 de mii de euro

Ulterior ospătarul a povestit tot incidentul petrecut în camera hotelului Rex. “Am fost invitat la hotel de Beinur, pe care-l cunosc din 1999, pentru a mă împăca cu Mutu. Am plecat la hotel împreună cu Beinur şi cu Techin, am intrat în cameră şi Mutu stătea pe un fotoliu. După un schimb de cuvinte, fotbalistul a luat o bară metalică pe care o avea pregătită şi m-a lovit, în momentul în care eram cu spatele. M-am întors şi am ridicat mîinile spunîndu-i să mă lovească cu pumnii dacă este bărbat. El în schimb a lovit de încă trei ori cu bara. Priviţi, încă se mai văd urmele“, a spus Grosu. Ospătarul susţine că incidentul s-a încheiat atunci cînd bodyguarzii lui Mutu au bătut la uşă. “Atunci, împreună cu Chivu, Marica şi Tamaş, care veniseră şi ei între timp, Mutu m-a scos pe balcon crezînd că la uşă este Piţurcă“ a adăugat ospătarul. Ospătarul a citit, preţ de mai bine de o oră şi jumătate, toată declaraţia dată poliţiştilor, oprindu-se din cînd în cînd şi înjurîndu-l pe fotbalist. El spune că s-a hotărît să depună plîngere abia ieri, pentru că, între timp, ar fi primit mai multe ameninţări cu moartea, atît el, cît şi familia sa. Iniţial Grosu i-ar fi cerut fotbalistului, drept despăgubire, 5 miliarde lei, dar a fost refuzat. “Dacă am văzut că el a dat-o la coteală i-am cerut 500.000 euro. Are de unde să dea la salariul lui“, a spus Grosu.

Ameninţări cu procese

Atacurile la adresa lui Adrian Mutu au îmbrăcat deseori forme triviale de genul : “Mutule, pregăteşte-te, tată. Dacă într-o săptămînă nu mă cauţi, cu siguranţă te caut eu“, “Să vină cu caşcavalu’, să-şi asume fapta. Îmi aduce banii şi retrag plîngerea, dar bătaia nu o uit“. La un moment dat atacurile s-au transformat în ameninţări, Grosu insinuînd că Mutu va fi în vizorul unui lunestist : “Dacă nu mă cauţi într-o săptămînă, la prima etapă cu Fiorentina vei avea un punct roşu tot timpul pe frunte. Nu este şantaj, este o ameninţare. Băi Mutule, nu ştii cu cine te pui“. Grosu susţine că are documente de la medicina legală şi că aşteaptă să se stabilească numărul de zile de îngrijiri medicale de care are nevoie pentru vindecarea vătămărilor suferite. El a adăugat că are casete filmate cu drumul parcurs de el de la restaurant pînă la intrarea în hotelul Rex, casete în care apar mai multe persoane implicate şi care vor fi chemate în instanţă ca martori. Pe lîngă Mutu, Gheorghe Grosu intenţionează, conform spuselor sale, să-i dea în judecată pe Victor Piţurcă, pentru că “a minţit la televizor“, pe Dumitru Dragomir care l-ar fi făcut “bulangiu“, pe jucătorii Contra, Marica şi Tamaş care “s-au băgat unde nu trebuie“. Conform spuselor sale, Grosu se va prezenta astăzi la parchet unde va depune plîngere.