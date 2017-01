Mutulescu, fost jucător la FC Farul, a murit la doar 23 de ani

PROBLEME CU VIZA MEDICALĂ. Andrei Mutulescu, fost jucător al FC Farul, a decedat, luni seară, la Bucureşti, la doar 23 de ani, în urma unor probleme cardiace, pe terenul de sport, în timpul unei “miuţe” cu prietenii. Fostul internaţional de juniori s-a prăbuşit fulgerător şi, în ciuda eforturilor depuse de medici, nu a putut fi resuscitat, fiind declarat decedat la miezul nopţii. Mijlocaşul s-a mai aflat o dată în pragul morţii, pe 16 februarie, când a căzut secerat pe teren în timpul unui meci amical dintre Juventus Bucureşti şi Săgeata Năvodari. Atunci, fotbalistul a fost salvat de intervenţia promptă a staff-ului medical, însă a primit interdicţie la efort timp de trei luni. Problemele cardiace ale lui Mutulescu au ieşit la iveală încă din toamna anului trecut, când era legitimat la FC Farul. Astfel, doctorul Gheorghe Dumitru a refuzat să-i acorde viza medicală şi i-a recomandat o serie de investigaţii amănunţite. „A venit la control pentru viza medicală prin luna septembrie, dar avea ceva probleme la electrocardiogramă, astfel că i-am dat o viză provizorie, pe o săptămână şi l-am trimis să facă un control amănunţit. A făcut din nou electrocardiogramă şi o ecografie cardiacă, dar tot nu a ieşit bine. Controlul a arătat unele modificări electrocardiografice incompatibile cu sportul de performanţă. I-am zis că de la mine nu vede viza şi l-am trimis la Bucureşţi, la Institutul de Medicină Sportivă. Din acel moment, nu l-am mai văzut la faţă”, a spus doctorul constănţean. Ulterior, Mutulescu a revenit la Constanţa cu viza medicală pe carnetul de joc, primită de la Institutul Naţional de Medicină Sportivă şi a putut evolua pentru FC Farul în tur, despărţindu-se de formaţia constănţeană la finalul anului trecut.

MOMENT DE RECULEGERE. Conducerea grupării de pe litoral a anunţat că intenţionează să ţină un moment de reculegere sâmbătă, înaintea meciului cu CF Brăila, programat în etapa a 22-a a Ligii a II-a, pe teren propriu. „Este o veste cutremurătoare. Nu ne vine să credem. Sâmbătă, înaintea jocului cu Brăila, vom ţine un moment de reculegere, iar jucătorii vor evolua cu banderole negre. Cât timp a jucat la FC Farul, în tur, a avut viza medicală şi nu a acuzat probleme. În urmă cu două săptămâni i-am achitat şi ultimele restanţe financiare, mai ales că ştiam că are probleme”, a spus preşedintele FC Farul, Marian Diaconescu. „Îl ştiam foarte bine pe Andrei, pentru că am fost colegi la lotul naţional de juniori şi la Şcoala de Fotbal de la Nucet. Era cuminte ca o fetiţă. Nu bea, nu fuma şi nu făcea probleme. Am crezut că înnebunesc când am aflat că a murit. Ştiu că şi-a luat greu viza în ultimii doi-trei ani, dar nu s-a plâns niciodată la antrenamente. Vom juca sâmbătă şi pentru el. Vrem trei puncte, care să ne ajute să ieşim din zona fierbinte”, a adăugat mijlocaşul Nicolae Buzea.