Primăria, Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia şi Colegiul Economic Mangalia au reluat activităţile cuprinse în proiectul cultural „Muzeografii şi arheologii de mîine”, care este destinat elevilor din localitate. Referitor la acest proiect, primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a declarat că, în această nouă etapă a proiectului, va fi organizată o excursie documentară pe şantierul arheologic de la Albeşti, locul unde grecii au construit în Antichitate o aşezare fortificată. „Este una dintre excursiile pe care le organizăm în cadrul acestui proiect şi pentru aceasta am pus la dispoziţie un microbuz. Specialiştii de la Muzeul „Callatis” vor însoţi elevii şi le vor prezenta istoria fortificaţiei de la Albeşti”, a spus Claudiu Tusac. La rîndul său, directorul Muzeului de Arheologie Callatis, cercetătorul ştiinţific dr. Sorin Marcel Colesniuc, a spus: „Aşezarea de la Albeşti, construită în prima jumătate a secolului IV î.Hr., cu o suprafaţă de 12 ha, are un evident caracter urban. Aici trăiau, alături de greci, geto-dacii autohtoni. Materialele arheologice descoperite demonstrează că populaţia se ocupa în acea vreme cu agricultura şi comerţul, fapt atestat şi de drumurile din apropiere. S-a constatat că fortificaţia are trei faze de construcţie. În urma săpăturilor din interiorul aşezării s-au descoperit străzi pavate sub care apar canalizări. De asemenea, în interiorul fortificaţiei au fost descoperite edificii publice de mari dimensiuni. Aşezarea a fost descoperită în anul 1973, iar pînă în prezent s-au desfăşurat mai multe campanii de cercetare arheologică. Ultima este cea din vara acestui an, la care a participat, din partea muzeului nostru, arheologul Nicolaie Alexandru, cel care va prezenta în detaliu recentele descoperiri arheologice”. Prof. Ibolya Negoiţă, coordonatorul proiectului din partea Colegiului Economic Mangalia, a adăugat că, în etapele anterioare ale proiectului, elevilor le-au fost prezentate principalele activităţi din muzeu, printre acestea fiind cele ale arheologilor, cercetătorilor ştiinţifici şi muzeografilor. „Elevii au aflat despre siturile arheologice din perimetrul callatian şi despre istoria milenară a zonei în care se află astăzi municipiul Mangalia. Tot în cadrul proiectului, către sfîrşitul anului şcolar trecut, la muzeul callatian a avut loc o lecţie deschisă intitulată: “Teritoriul callatian în epoca greacă”, unde tinerilor li s-a prezentat organizarea teritoriului cetăţii Callatis în Antichitate”, a spus Ibolya Negoiţă. Colesniuc a adăugat că proiectul cultural îşi propune popularizarea istoriei locale în rîndul elevilor, derularea de activităţi comune, organizarea de activităţi extracurriculare, dezvoltarea interesului acestora pentru cunoaşterea istoriei şi educarea tinerei generaţii în spiritul respectului faţă de valorile trecutului istoric. Proiectul are o durată de patru ani şi are ca scop atragerea elevilor către profesiile specifice unei instituţii muzeale, printre acestea fiind, în primul rînd, cele de specialişti în cercetarea, restaurarea, conservarea şi valorificarea expoziţională a materialelor arheologice descoperite pe şantierele de salvare sau sistematice.