Muzeu care celebrează prostul gust în artă

O australiancă şi-a deschis propria galerie, după ce a colecţionat, timp de nouă ani, 400 de picturi de cel mai prost gust, realizate de amatori lipsiţi de talent. “Muzeul artei celebre pentru urîţenia ei” şi-a deschis porţile în Melbourne, iar proprietara lui premiază anual cea mai urîtă lucrare care îi intră în expoziţie. Helen Round, o artistă ratată din lipsă de talent, după cum spune ea, şi-a deschis un muzeu dedicat… artiştilor modeşti. “Eu caut pînze care, chiar dacă sînt lipsite de tehnică, au fost realizate cu o adevărată pasiune. Contează prea puţin dacă aceste opere sînt considerate kitsch sau lipsite de interes”, spune Helen Round. Australianca şi-a expus şi propriul tablou, care înfăţişează o scenă de vînătoare, pe care l-a însoţit cu portretele unor personalităţi precum prinţesa Diana, Bruce Springsteen sau Elvis Presley, pictaţi cu feţe diforme, care inspiră teamă.

În nouă ani, Helen Round a strîns 400 de tablouri, iar de patru ani, decernează şi un premiu, Itchyball, celei mai urîte lucrări care îi este prezentată. În jur de 50 de opere sînt înscrise anual în concurs, pentru acest premiu, iar Helen Round strînge astfel cîteva mii de dolari pe care îi donează unor organizaţii de caritate. “Proprietarii tablourilor ştiu că un public avizat va veni să vadă aceste picturi şi va lua cunoştinţă de măsura urîţeniei lor cu un pahar de vin alb în mînă”, spune, cu ironie, organizatoarea evenimentului. Anul trecut, premiul Itchyball a revenit unui tablou intitulat “Conan, the barbed Aryan”, care înfăţişează un războinic purtînd o femeie în bikini şi ascunzîndu-şi sexul cu braţele exagerat de mari, aluzie la lucrarea “Conan, the Barbarian”. Pînza premiată a fost găsită pe marginea drumului de un pompier, care a obţinut bonuri de cumpărături în valoare de 2.000 de dolari, graţie ochiului său avizat. Premiul Itchyball se bucură de un asemenea succes că majoritatea operelor înscrise în concurs au fost create special pentru aceasta. Helen Round speră că şi la ediţia de anul acesta, care va avea loc în perioada 3 - 12 octombrie, vor fi înscrise la fel de multe lucrări ca şi la ediţiile precedente, conştientă că prostul gust nu are limită.