Muzeu online cu site-urile lui Prince din ultimii 20 de ani

Fanii legendarului Prince au lansat luni, 4 iulie, un muzeu virtual, pe internet, în care se pot găsi site-urile prin care s-a promovat cântăreţul în ultimii 20 de ani de carieră. Acest muzeu poate fi acesat la adresahttp://princeonlinemuseum.com/timeline/. ”Am lansat, iniţial, o platformă ce încadra 12 dintre cele mai populare site-uri ale lui Prince, dar în ultimii 20 de ani Prince a lansat aproape 20 de site-uri diferite şi a administrat mai multe conturi personale de social media. A vorbit pe nenumărate chat-uri online, fiind conectat direct cu fanii din întreaga lume”, a declarat Sam Jennings, director al Muzeului Online Prince. ”Acest muzeu este o arhivă a lucrărilor sale şi un memento a tot ceea ce a realizat ca artist independent, cu sprijinul comunităţii sale vibrante şi dedicate online-ului”, a completat acesta. Proiectul a fost creat chiar de către persoanele care au lucrat cu Prince la toate proiectele sale de pe internet. Jennings a adăugat: ”Muzeul a fost construit de oamenii care au lucrat direct cu Prince, la aceste proiecte. Suntem iniţiatori, suntem experţi. Este o muncă din dragoste, nu pentru bani. Nu va fi vândut niciun download şi nu este necesară nicio taxă de membru pentru a intra în comunitatea fanilor. Dar avem aproape toate site-urile oficiale ale lui Prince”.

Muzeul Online Prince a fost înfiinţat la numai două luni de la decesul cântăreţului. Acesta a murit la doar 57 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de fentanil. Prince Rogers Nelson, cunoscut sub numele de scenă Prince, născut pe 7 iunie 1958, a fost un cântăreţ, compozitor, actor şi multi-instrumentist american. Prince a fost recunoscut de întreaga lume pentru inovaţiile aduse în industria muzicii, dar şi pentru munca sa eclectică, prezenţa scenică excentrică şi stilul vocal unic. A fost văzut ca un pionier al ”sunetului Minneapolis”. Muzica sa îmbina genurile rock, R&B, soul, funk, hip-hop, disco, psychedelia, jazz şi pop. Artistul s-a născut în Minneapolis, Minnesota, şi a manifestat interes pentru muzică de la o vârstă fragedă, compunând prima sa melodie la 7 ani. După ce a înregistrat piese cu formaţia verişorului său, 94 East, Prince, la 19 ani, a înregistrat câteva demo-uri fără succes, înainte de a-şi lansa albumul de debut, ”For You”, în 1978, sub coordonarea managerului său Owen Husney. Albumul din 1979, care îi poartă numele, a fost premiat cu Discul de Platină, datorită succesului înregistrat de piesele ”Why You Wanna Treat Me So Bad?” și ”I Wanna Be Your Lover”. Următoarele trei melodii lansate, ”Dirty Mind” (1980), ”Controversy” (1981), şi ”1999” (1982), au continuat să îi aducă succes şi faimă, dezvăluind amprenta unică a lui Prince asupra muzicii, şi anume versurile de o sexualitate accentuată, dar şi comasarea elementelor funk, dance şi rock într-o singură piesă. În 1984, şi-a denumit vocaliştii, care îl ajutau în susţinerea concertelor, The Revolution şi a lansat piesa care l-a consacrat, ”Purple Rain”, ce a devenit ulterior coloana sonoră a filmului său de debut cu acelaşi nume. Albumul ”Purple Rain” şi filmul cu acelaşi titlu, lansate în 1984, i-au adus celebritatea pe plan mondial. Acest disc s-a menţinut 24 de săptămâni în fruntea topurilor americane şi conţine, în afara piesei care îi dă titlul, alte două mari hituri, ”Let's Go Crazy” şi ”When Doves Cry”.

Un compozitor prolific, în anii '80, Prince a compus şi produs melodii, deseori fără a semna cu propriul nume, ci cu pseudonime. După ce a lansat albumele ”Around the World in a Day” (1985) şi ”Parade” (1986), a urmat albumul solo aclamat de criticii muzicali ”Sign ”O” the Times” (1987). A lansat apoi încă trei albume solo, înainte să debuteze în formaţia New Power Generation, în 1991. Şi-a schimbat numele de scenă în 1993, cu un simbol greu de pronunţat, ermetic, supranumit Simbolul Iubirii. În anii 2000, şi-a luat din nou numele legendar de Prince. Ultimul său album, ”HITnRUN Phase One”, a fost lansat în 2015. Prince a vândut peste 100 de milioane de albume în toată lumea. Este unul dintre cei mai bine vânduţi artişti ai tuturor timpurilor. A câştigat șapte premii Grammy, un Glob de Aur şi un Oscar. A fost recompensat cu o stea pe Rock and Roll Hall of Fame, în 2004.