Muzeul de Artă, participant la simpozionul ştiinţific “Regina Maria“ de la Bran

Criticul de artă Doina Păuleanu, director al Muzeului de Artă Constanţa, a participat, în perioada 20-22 iulie, la Muzeul Naţional "Bran", la cea de-a III-a ediţie a Simpozionului Ştiinţific "Regina Maria". Potrivit criticului de artă, la eveniment au participat specialişti de la muzee şi instituţii renumite din ţară, precum Institutul de Cercetare "Nicolae Iorga" Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie al României Bucureşti, Muzeul Judeţului Prahova, Muzeul Judeţului Piteşti, Muzeul Judeţului Braşov, Muzeul Naţional "Peleş", Muzeul Naţional "Bran", Muzeul de Artă Constanţa şi altele. Directorul instituţiei muzeale constănţene a participat la simpozion cu lucrarea "O statuie necunoscută a Reginei Maria", în care a vorbit despre sculptura realizată în anul 1930, de artistul plastic Oscar Han şi care, în momentul de faţă, se află în depozitul Muzeului "Ion Jalea" din Constanţa. Deşi a fost amplasată într-un loc central al Balcicului, statuia, care redă frumuseţea personalităţii reginei şi care defineşte arta portretistică a sculptorului, este total necunoscută publicului din ţară.

Avînd obiectivul de a prezenta o serie de date noi despre un personaj cultural şi politic al ţării, Simpozionul Ştiinţific a reunit mai mulţi muzeografi şi cercetători din ţară, care au participat cu materiale de arhivă necunoscute pînă în prezent. Cercetările prezentate în cadrul celor trei ediţii ale Simpozionului "Regina Maria" vor fi reunite într-un volum care va fi lansat oficial, la ediţia următoare a manifestării. "M-a impresionat cifra de încasări şi vizitatori record a Muzeului Naţional . În cadrul manifestării, a fost organizată şi o expoziţie cu obiecte inedite, care au aparţinut familiei regale. Prin intermediul materialelor de arhivă şi documentelor prezentate la ediţia din acest an a simpozionului, am aflat şi noi, participanţii, date necunoscute despre Regina Maria. Un exemplu elocvent este faptul că, acum, am aflat că Regina Maria era un cunoscut artist fotograf", a explicat directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu.