Muzeul de Istorie: bilanţ pozitiv la sfârşit de an

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) este una dintre cele mai vizitate instituţii de cultură de la malul mării, pragul său fiind trecut, anul acesta, de aproximativ 170.000 de turişti români şi străini.

În cadrul unei conferinţe de presă, susţinută, ieri, de către directorul MINAC, dr. Gabriel Custurea, cu prilejul căreia s-a prezentat un bilanţ al activităţii din 2011, a fost făcut public bugetul instituţiei de cultură-simbol al Constanţei, dar şi cele 41 de activităţi culturale - simpozioane ştiinţifice, lansări de carte, inclusiv proiecte - care s-au desfăşurat în acest an. „Subvenţia iniţială a fost de 1.500.000 de lei, dar, practic, a fost mai mică, deoarece timp de trei luni ne-am plătit în întregime salariile din venituri proprii şi am cheltuit din subvenţie doar 1.320.000 de lei. La aceasta am venit cu aproximativ 1.800.000 de lei, din fonduri proprii”, a spus directorul MINAC, dr. Gabriel Custurea.

„Din păcate, pentru că suntem în vremuri de criză, nu am reuşit să ne reparăm acoperişul de la muzeul din Adamclisi, să reparăm şi să deschidem un muzeu al Bisericuţelor de Cretă de la Murfatlar, pentru a crea o atmosferă a anului 1000, pentru a linişti curiozitatea oamenilor (...). Aici (n.r. la sediul MINAC) avem de reparat acoperişul. S-a făcut o reparaţie acum cinci-şase ani, dar se pare că nu ţine mai mult de cinci ani”, a spus dr. Gabriel Custurea.

VOLUME ÎN PREGĂTIRE În ceea ce priveşte proiectele aferente anului 2012, dr. Gabriel Custurea a subliniat că vor apărea două cataloage extrem de importante pentru comunitatea ştiinţifică: catalogul bijuteriilor din colecţiile MINAC, realizat de dr. Virgil Lungu, dr. Zaharia Covacef şi dr. Constantin Chera, dar şi catalogul sculpturilor, semnat de dr. Zaharia Covacef. În ceea ce priveşte anuarul „Pontica”, ajuns la cel de-al 44-lea număr, acesta va fi lansat în ianuarie 2012.

SĂPĂTURI PÂNĂ ÎN AJUN DE SĂRBĂTORI Cercetările arheologice de pe tronsonul Cernavodă-Medgidia al Autostrăzii A2 au fost în toi până ieri, când o echipă de specialişti ai MINAC s-a întors de pe şantier, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

PROIECTE O altă realizare a MINAC este recuperarea a două inscripţii descoperite la Cumpăna, respectiv Săcele, în această toamnă şi a două amfore, scoase la suprafaţă tocmai din lacul Sinoe. Ele au fost recuperate de la localnicii care le-au descoperit şi care au primit, conform Legii patrimoniului, până la 45% din valoarea lor estimativă. De asemenea, se doreşte continuarea colaborării cu Administraţia Fondului Cultural Naţional, pentru alte cinci proiecte - două au fost deja realizate, unul în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa -, iar în ceea ce priveşte conservarea Mormântului Hypogeu se are în vedere o colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii.