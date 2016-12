Muzeul Metropolitan din New York poate fi vizitat online, graţie proiectului „One Met. Many Worlds“, ce permite accesarea virtuală a 500 de opere de artă din colecţia sa enciclopedică. Directorul muzeului, Thomas P. Campbell, a anunţat lansarea acestui ”itinerar online, care ajută navigatorul să ia contact cu operele într-un mod distractiv, poetic şi creativ, având în vedere că piesele sunt legate între ele prin teme (tinereţe, echilibru), culori (alb sau negru), materiale (aur) sau calităţi (armonie, ferocitate)”. Muzeul poate fi vizitat de pe orice dispozitiv legat la internet, iar vizitatorii pot opta pentru una din cele 11 limbi de prezentare: engleza, araba, chineza, franceza, germana, italiana, japoneza, coreeana, portugheza, rusa şi spaniola. ”„One Met. Many Worlds“ este un instrument inovator pentru a cunoaşte colecţia muzeului. Este primul proiect menit să apropie publicul de muzeu şi o încercare de a ilustra toate culturile prezente în colecţia noastră”, a asigurat Thomas P. Campbell.

Pe lângă explicaţiile clasice din partea muzeului, proiectul este deschis interactivităţii şi oferă vizitatorului posibilitatea de a-şi scrie impresiile. Acest proiect virtual se alătură altor iniţiative prin care muzeul doreşte să se apropie de publicul care nu poate veni în clădirea situată pe Fifth Avenue, în apropiere de Central Park.