„Muzeul secolului XXI” devine realitate la Constanţa

Primul pas concret în reabilitarea Zonei Peninsulare a municipiului Constanţa a fost făcut, ieri, prin lansarea ordinului de începere a execuţiei lucrărilor de consolidare la o instituţie simbol a oraşului, clădirea care adăposteşte Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC), cândva sediu al Primăriei. Evenimentul, inclus în proiectul „HIPERB - Muzeu al secolului XXI pentru turiştii din Constanţa”, a avut loc în aula „Adrian Rădulescu” a instituţiei beneficiare, situată în Piaţa Ovidiu, în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Daniel Constantinescu, a vicepreşedintelui Cristian Darie, directorului MINAC, dr. Gabriel Custurea, managerului de proiect Titi Cenuşă şi directorului general în cadrul CJC Sevil Sumanariu. Alături de aceştia, în sală s-au aflat consilieri judeţeni, parlamentarii Alexandru Mazăre, Nicolae Moga, Matei Brătianu, operatorii economici care derulează proiectul, alături de şeful de proiect, prof. univ. dr. ing. Ion Vlad.

Doi ani şi jumătate de luptă cu birocraţia. „Eu cred că, astăzi, este un prim pas important pentru reabilitarea Peninsulei municipiului Constanţa. Ea începe simbolic cu reabilitarea şi consolidarea Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Lucrăm la acest proiect de doi ani şi jumătate şi vreau să mulţumesc public echipei Consiliului Judeţean Constanţa şi echipei MINAC pentru consecvenţa de care au dat dovadă pentru a depăşi toate barierele birocratice. Fără această consolidare nu avea sens nicio investiţie. Gradul de siguranţă al acestei clădiri este de 20%. Deci, orice cataclism, orice accident poate duce la prăbuşirea clădirii”, a spus preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu.

Riscul seismic I, eliminat prin consolidări. Lucrările vor consta în consolidarea construcţiei prin pereţi structurali de beton armat pe toată înălţimea clădirii, până la fundaţii, necesitatea lor fiind dată de faptul că imobilul este încadrat în clasa de risc seismic I, corespunzător construcţiilor cu risc ridicat de prăbuşire la cutremurele de pământ. Potrivit şefului de proiect, prof. univ. dr. ing. Ion Vlad, deoarece imobilul este monument istoric, lucrările nu se vor efectua în exterior, ci doar în curtea interioară. Pe parcursul desfăşurării activităţilor de reabilitare, circuitul turistic muzeal nu va fi afectat.

Investiţie în interesul românilor. „Poate, într-adevăr, nu este o lucrare de spectaculozitate, dar este cea mai importantă activitate în cadrul acestui proiect. Dacă muzeul nu este consolidat, orice refacere interioară a lui nu va avea sens”, a spus directorul general din cadrul CJC Sevil Sumanariu.

„Nu a fost uşor. Au fost foarte multe voci care au spus că nu se merită o asemenea investiţie, că nu este un obiectiv - dacă vreţi - electoral. Eu, cu echipa de la Consiliul Judeţean, am considerat că mai presus de toate este interesul cetăţenilor municipiului Constanţa şi al românilor, în general”, a mai spus preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. De asemenea, el a precizat că acesta este primul pas în reabilitarea Peninsulei, pentru a face din această zonă „a doua staţiune Mamaia pentru Constanţa şi judeţ”. Un alt proiect, „HIPERB 2”, în parteneriat cu Republica Elenă, va consta în reabilitarea întregului muzeu.

“Cine nu are cultură nu are viitor”. Senatorul PSD Alexandru Mazăre consideră că iniţiativele autorităţilor locale sunt lăudabile, mai ales prin faptul că au reuşit atragerea de fonduri europene. „Eu spun că cine nu are istorie, cine nu are cultură nu are viitor. Salut iniţiativa Consiliului Judeţean Constanţa de reabilitare a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie, salut faptul că sunt bani europeni, surse atrase nu din bugetul propriu, pentru că din bugetul local nu şi-ar fi permis o astfel de investiţie care este benefică pentru dezvoltarea turistică. Iar în acest sens, primul pas trebuie făcut prin aprobarea şoselei de coastă. Dacă nu deschidem traficului această zonă, nu vom reuşi nimic. Sper ca proiectul şoselei de coastă, care în prezent se află la vot final la Camera Deputaţilor, să fie adoptat şi să ne apucăm de treabă”, a declarat Alexandru Mazăre.

Proiectul „HIPERB”, o investiţie de peste 10 milioane lei

Proiectul „HIPERB - Muzeu al secolului XXI pentru turiştii din Constanţa” este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1. „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” au o valoare totală de 10.559.065, 40 lei, din care finanţare nerambursabilă de 7.270.053, 57 de lei. Contribuţia CJC la acest proiect este de 2.248.341, 87 lei, din care TVA-ul este de 1.625.070,80 lei, durata de implementare fiind de 19 luni. Obiectivul general al acestui proiect este dezvoltarea turismului în regiune, grupul ţintă fiind cei peste un milion de turişti care vizitează litoralul românesc. Lucrările au ca scop creşterea gradului de siguranţă atât pentru cei care lucrează în cadrul muzeului, cât şi pentru vizitatorii instituţiei de cultură. Beneficiarul proiectului este Unitatea Administrativ Teritorială a Judeţului Constanţa, organismul intermediar este Agenţia pentru Dezvoltarea Regională Sud-Est, iar autoritatea de management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

În urma derulării procedurilor de achiziţie publică, antreprenorul general al lucrării este asocierea dintre S.C. Mara Construct S.R.L. şi S.C. Petroconst S.A. Valoarea contractului este de 6.459.630, 72 lei, fără TVA, iar durata execuţiei este de şapte luni de la data emiterii ordinului de începere.