Muzică de film şi jazz

Constănţenii care doresc să petreacă o seară memorabilă în compania muzicii bune, care să le amintească de filme celebre, sunt aşteptaţi, în această sâmbătă, de la ora 21.30, în clubul Phoenix. Îi vor face să uite de cotidian şi să plutească pe aripile muzicii de film Remo & Leena Hammer, alias Duo Harmony. Cei doi artişti vor fi pentru public „ghizi” ai unei călătorii muzicale fabuloase, cu un playlist impresionant, plecând de la „Casablanca”, „Fly Me to the Moon”, „Besame mucho”, până la „Don’t Cry for Me Argentina”, „Singing in The Rain” şi multe altele. Remo, la claviaturi, aranjamente, backing, şi Leena, cu o voce uimitoare, promit o seară specială, cu jazz clasic şi muzică de film, ca un... antidot cultural pentru stările de angoasă.

„Este un concert care repune în drepturi frumosul într-o lume mutilată de non-valori”, „avertizează” MC-ul serii, G. Eugen Doinaru. Preţul unui bilet este de 25 de lei.