În interviul acordat cotidianului “Telegraf”, interpretul constănţean de muzică folk Daniel Iancu vorbeşte despre locul pe care îl ocupă muzica în viaţa sa şi despre albumul pe care îl va lansa în curînd

Reporter: Ce părere aveţi despre publicul constănţean?

Daniel Iancu: Publicul a fost, ca de fiecare dată, nemaipomenit. Constanţa este minunată în ceea ce priveşte publicul, care este mult mai receptiv, şi nu spun acest lucru pentru că sînt constănţean.

Rep.: Veţi lansa, în curînd, un nou album. Despre ce este vorba?

D.I.: Albumul se intitulează „Patria, spitalul de nebuni”, care reuneşte piese de critică socială, critică politică, dar nu numai. Am încercat să trec prin societatea românească plecînd de la ideea de patrie.

Rep.: Piesele de pe materialul discografic sînt compoziţii proprii?

D.I.: Din cele 12 piese noi, 11 au textele scrise de mine, iar muzica îmi aparţine la toate. Una dintre piese este scrisă de un prieten bun din vremea studenţiei, Laurenţiu Ghiţă.

Rep.: Care credeţi că va fi reacţia publicului la acest nou album?

D.I.: Eu cred că noul album este mult mai bine gîndit decît primul, pentru că are o idee de la început (piesa „Patria”), pînă la final („Spitalul de nebuni”). În plus, am intercalat, din loc în loc, momente de umor adevărat, realizate în studio de un actor. Ideea a fost să aducem zîmbetul pe buzele românilor.

Rep.: În ce stil muzical încadraţi piesele dvs. ?

D.I.: Am piese pe care le consider folk, aşa cum am învăţat eu că s-a născut acest gen muzical cu mulţi ani în urmă, de pe vremea lui Joan Baez. Am piese protestatare, dar şi melodii de dragoste, cum este „Spitalul de nebuni”. Depinde de starea de spirit, de inspiraţie. Încerc să ilustrez stări personale, care, de multe ori, se potrivesc cu stările pe care le trăiesc şi spectatorii.

Rep.: Cum se împacă viaţa de artist cu cea personală?

D.I.: Este destul de greu. În primul rînd, muzica este pentru mine un hobby.

Rep.: Le transmiteţi un mesaj cititorilor cotidianului „Telegraf”?

D.I.. Nu cred că mai este nevoie să le spun că îi iubesc. I-am iubit de prima dată cînd am cîntat la Constanţa, pentru că sînt nemaipomeniţi.