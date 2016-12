Muzica franceză, un dar de suflet pentru melomani

Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii Constanţa le-a oferit melomanilor, miercuri, o seară lirică specială, în compania muzicii franceze. Protagonistele evenimentului, găzduit de Muzeul de Artă, au fost soprana Irina Ionescu şi pianista Andreea Bratu, care au dăruit publicului piese de o mare sensibilitate din repertoriul compozitorilor: Georges Bizet, Gabriel Faure, Leo Delibes, Claude Debussy, Deodat de Severac şi Olivier Messiaen.

Profesor de canto la Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius”, Irina Ionescu a cântat pe mari scene din Europa precum: Opera Naţională Lyon, Teatrul La Fenice din Veneţia, Opera din Laussane, Teatrul Sao Carlo din Lisabona, Teatrul Verdi din Padova, Opera Caen şi Opera Rouen. „Am avut şansa, în 1998, când am fost selecţionată la festivalul de la Aix en Provence, să particip la un master-class cu o mare cântăreaţă franceză, Regine Crespin, care s-a stins din viaţă în 2008. Această doamnă, o mare cântăreaţă de operă, de o eleganţă şi un rafinament deosebit, mi-a transmis toate ştiinţa sa referitoare la cântul de operă şi la muzica franceză”, a subliniat soprana Irina Ionescu.

„De zece ani, trăiesc prin muzica franceză. Nu a fost momentul să o cânt acum zece ani, deoarece am cântat foarte mult Mozart, am cântat Donizetti, mult bel-canto şi spectacole de operă, iar muzica aceasta franceză se cântă cu o tehnică specială, care, pe undeva, defavorizează tehnica de canto utilizată în operele italiene. Atunci am fost nevoită să aleg, ori cânt opere în italiană, respectiv germană, ori mă pliez spre muzica franceză. Acum doi ani a venit momentul să mă hotărăsc să cânt muzică franceză. Treptat, am învăţat piese, am descifrat texte, muzică. Şi iată că acum am avut posibilitatea să vă prezint, alături de colega mea, pianista Andreea Bratu, o oră de muzică franceză”, a precizat Irina Ionescu.

Pianista Andreea Bratu, prep. univ. dr. la Universitatea „Ovidius”, este licenţiată a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, la clasa de pian a prof. univ. dr. Sandu Sandrin, precum şi în muzică de cameră, la clasa prof. univ. dr. Şerban Dimitrie Soreanu. În perioada 2002-2004, pianista a urmat specializarea bienală postuniversitară în Muzică Vocală de Cameră la Conservatorul „Giuseppe Verdi” din Milano (Italia), sub îndrumarea profesorilor Luigi Zanardi şi Daniela Ucello.