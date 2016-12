Muzică gospel, la Palatul Copiilor

Grupul american de muzică gospel Oscar Williams Jr. and the Perfected Praise va susţine o serie de concerte la Constanţa şi Bucureşti, în perioada 9-11 iulie. Trupa de muzicanţi se află în România prin intermediul programului Departamentului de Stat al SUA, „Rhythm Road-American Music Abroad\", în co-producţie cu Jazz at Lincoln Center.

Suita concertelor susţinute de Oscar Williams Jr. and the Perfected Praise în România va începe pe data de 9 iulie, la Constanţa. Evenimentul se va desfăşura, de la ora 12.00, la Palatul Copiilor. Turneul va continua, pe 10 iulie, la Bucureşti, cu reprezentaţii la Palatul Naţional al Copiilor, de la ora 11.00 şi Parcul A.I. Cuza, cu începere de la ora 20.00. Pe data de 11 iulie, grupul va putea fi urmărit în Parcul Cişmigiu, de la ora 13.00 şi Parcul Colţea, de la ora 21.30.

Pe lângă creaţiile proprii, Oscar Williams Jr. and the Perfected Praise abordează melodii americane celebre, cu autori la fel de celebri precum Duke Ellington, Thomas Dorsey, Billie Holliday sau Mahalia Jackson. Componenţii grupului sunt: Oscar Williams Jr. (pian şi voce), Thelma Guyton (voce), Tracy Smith (voce) şi Meaghan Williams (voce).

Accesul la toate aceste concerte va fi liber.