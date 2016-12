Muzica îi face mai eficienți pe chirurgi

Muzica, de cele mai multe ori clasică, dar şi piese ca ”Stayin' Alive” a trupei Bee Gees şi ”Smooth Operator” a lui Sade, ajută echipele medicale să colaboreze mai bine în sălile de operaţii, reducând stresul şi îmbunătăţind comunicarea. O echipă de cercetători de la Cardiff University Hospital din Ţara Galilor a analizat ce cântece sunt cele mai potrivite pentru a fi ascultate în sălile de operaţii şi a întocmit o listă amuzantă cu piese pop şi rock ce pot fi utilizate în timpul intervenţiilor chirurgicale, dar şi una cu melodii care, în mod clar, nu sunt o idee bună. Astfel, pe lista cântecelor indicate se mai află, pe lângă cele deja menționate, piesele ”Wake Me Up before You Go-Go” a trupei Wham, ”Comfortably Numb”, cântată de Pink Floyd, şi ”Fix You” a trupei Coldplay. Pe de altă parte, piesele ”Another One Bites The Dust” a trupei Queen, ”Everybody Hurts”, interpretată de trupa REM, ”Knives Out” de la Radiohead, ”Scar Tissue”, a trupei Red Hot Chilli Peppers, şi ”Knockin' on Heaven's Door” a lui Bob Dylan sunt considerate total nepotrivite pentru a fi ascultate în timpul unei operaţii.

Lista întocmită de cercetători se vrea a fi doar o modalitate de distracţie, publicată cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, dar beneficiile muzicii, atât în cazul pacienţilor, cât şi al chirurgilor, reies dintr-un studiu serios. Potrivit cercetătorilor, circa 80% dintre medicii şi asistentele care participă la intervenţii chirurgicale au declarat că muzica îi ajută atunci când operează. De asemenea, participanţii la studiu au spus că muzica este ascultată în 62% - 72% din timpul petrecut în sala de operaţii, melodiile fiind alese, cel mai adesea, de chirurgul principal. Studiul mai arată că echipele medicale consideră că muzica îmbunătăţeşte comunicarea între membrii săi, reduce anxietatea şi îmbunătăţeşte eficienţa. Doctorii afirmă că performanţele medicale sunt îmbunătăţite de muzică, prin creşterea capacităţii de concentrare asupra sarcinii ce trebuie executată, mai ales în rândul chirurgilor care ascultă muzică în mod regulat.

Criticii susţin însă că ascultatul muzicii acaparează o parte din capacitatea cognitivă, reduce vigilenţa, împiedică procesul de comunicare şi se dovedeşte a abate atenţia în momentul în care apar probleme ce ţin de anestezie. În acelaşi timp, aceştia susțin că ascultă muzică în sala de operaţii atunci când situaţia o permite.