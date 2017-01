Catalogată drept una dintre cele mai controversate trupe autohtone, "Luna Amară" rămîne la stilul care a consacrat-o, un rock dur, cu influenţe heavy-metal şi hard-core. "Luna Amară" a concertat la Constanţa, în club "Phoenix", săptămîna trecută. Mihnea, unul dintre membrii trupei, a răspuns, pentru cotidianul "Telegraf", la cîteva întrebări.

Reporter: Ce înseamnă muzica pentru dvs.?

Mihea: În primul rînd, muzica înseamnă un mod de viaţă, ceva ce mi-am dorit să fac întotdeauna. Un mod de exprimare a ceea ce gîndim şi simţim.

Rep.: De ce aţi ales acest stil de muzică?

M.: Acest gen de muzică l-am ascultat de cînd eram mic, iar acest lucru e valabil pentru toţi membrii formaţiei, pur şi simplu ne reprezintă ceea ce cîntăm.

Rep.: Cine vă compune piesele?

M.: Piesele le compunem împreună, toţi cei cinci membri ai trupei "Luna Amară" compun. Ne vedem periodic la repetiţii, acolo ne confruntăm, la fel şi muzica, tot noi o compunem.

Rep.: De unde vă vine inspiraţia pentru muzică şi text?

M.: Ideile ne vin, pur şi simplu. Nu am stat niciodată să mă gîndesc la felul în care reuşesc să compun. Textele vin din ceea ce noi trăim în fiecare zi, din ceea ce vedem la TV. Felul în care se comportă oamenii şi în care ne comportăm noi este o idee pentru texte.

Rep.: Cum se împacă viaţa de familie cu cea de artist?

M.: Sorin ar trebui să răspundă la această întrebare, el este singurul căsătorit din trupă. Noi avem prietene, dar nu avem o familie propriu-zisă. Este, oricum, destul de complicat. În prezent sîntem în turneu şi, în general, avem foarte multe concerte, nu prea avem timp de iubite. Este greu să împaci familia cu viaţa agitată a scenei, dar încercăm să ne descurcăm. Avem prietene foarte înţelegătoare.

Rep.: Cum vi s-a părut publicul constănţean?

M.: A fost extraordinar, mult mai activ ca în alte dăţi, cînd am fost în Constanţa. Seara a fost energică... Mi-a plăcut foarte mult, sper să mai avem parte de un astfel de public şi altă dată.

Rep.: Ce înseamnă noul album "Luna Amară"?

M.: În primul rînd, înseamnă o evoluţie, un pas înainte, atît din punct de vedere muzical, dar şi al textului. Ne bucurăm că am beneficiat de un studiu profesionist în care am înregistrat, la cei de la "Viţa de Vie". Am lucrat cu Adrian Despot, care este un om care a înţeles ce vrem, cum dorim să sune muzica noastră. Este primul material discografic, pe care apare şi noul chitarist, Vali, care este alături de noi din anul 2005. Evoluţie este cuvîntul care caracterizează noul album.

Rep.: Dacă ar fi să cîntaţi cu o trupă de rock din străinătate, pe care aţi alege-o?

M.: Sînt multe... "Red Hot Chilly Pepers", "Tool", "Metallica" şi cred că mai sînt trupe cu care mi-ar plăcea să cîntăm...

Rep.: Ce credeţi despre comparaţia, pe care o fac mulţi, a trupei "Luna Amară" cu "Metallica"?

M.: Cred că din cauza mea, eu semăn puţin cu vocalistul trupei "Metallica", dar nu este nicio legătură între noi şi această formaţie.

Rep.: Cînd reveniţi la Constanţa?

M.: Nu ştiu cînd ne vom întoarce la Constanţa, dar la sfîrşitul lunii iulie vom fi prezenţi la Costineşti.

Rep.: Ce planuri aveţi?

M.: Deocamdată, sîntem într-un turneu de promovare a albumului "Loc lipsă". Săptămîna viitoare vom concerta în Bulgaria, la Varna, apoi la Istanbul. Puţin mai tîrziu plecăm în Franţa. Turneul de promovare se va termina în toamnă, în tot acest timp vom încerca să facem nişte pauze, pentru a compune, anul viitor dorim să scoatem un al treilea album. Am mai dori să facem un turneu de concerte acustice, împreună cu trupa "Cub" şi cu trupa "Blazaj", sper să se fructifice acest turneu. Eu, personal, vreau să public un al doilea volum de poezie, în luna septembrie.

Rep.: Cum reuşiţi să aveţi un public atît de variat, de 10, dar şi de 50 de ani?

M.: "Luna Amară" este o formaţie care solicită atenţia şi care vorbeşte despre nişte lucruri care îi preocupă şi pe cei de vîrsta a doua, nu numai pe adolescenţi. În acelaşi timp, stilul nostru de muzică este un melanj între mai multe stiluri de rock. Avem şi piese mai soft şi piese mai dure. Un concert "Luna Amară" este un concert pe care îl poate gusta şi un public de 30-40 de ani, care vrea să stea pe scaun, nu să sară...

Rep.: Ce stiluri de muzică îmbinaţi?

M.: Hard-core, punk, heavy-metal, blues, jazz, pop, rock, clasic, metal-core, rock alternativ. Ajung?