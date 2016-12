„Muzica mea a prins mai bine în nordul Europei”

Andrei Laurenţiu Ivănescu, alias DJ Creep, este unul dintre reprezentanţii noii generaţii de Dj-i şi producători de pe plan local, cu priză la nivel european. Andrei este din Eforie Nord şi la cei 27 de ani se laudă atât cu activitatea solo, cât şi cu cea din cadrul proiectului de trupă 2hot2stop, pe care l-a realizat alături de colegul său, norvegianul Leonard Chaparian, în vârsta de 34 de ani, care locuieşte în oraşul Stavanger din Ţara Fiordurilor. Pregătit să treacă la o nouă etapă profesională, DJ Creep lansează, în această săptămână, o nouă piesă în colaborare cu un artist din Bistriţa care se numeşte Nick Lace. DJ Creep a acordat, cu această ocazie, un interviu în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, în care a vorbit atât despre debutul său, cât şi despre noul proiect.

Reporter (Rep.): Care a fost primul tău contact direct cu muzica?

DJ Creep : La 16 ani, puneam muzică pe plajă şi, într-un local din Eforie, făceam programele şi asiguram sonorizarea, după ce, în prealabil, ascultam albume întregi de muzică. Am început în paralel munca de DJ cu cea de producţie. Am început cu rap şi am continuat cu alte stiluri precum house, chillhouse, electro şi pop. Ca ascultător, tot cu hip hop am început, românesc şi american, în paralel.

Rep.: Ce realizări profesionale ai până în prezent?

DJ Creep: Până în prezent, am scos trei EP-uri cu 2hot2stop pe piaţă, cu o casă de discuri din Anglia. Am 56 de piese proprii, originale, plus câteva remix-uri, adică material pentru vreo cinci albume, iar cu 2hot2stop am creat în total 34 de piese care sunt disponibile online. Pe plan local şi naţional am consemnat difuzări la câteva posturi de radio. Neavând o casă românească de discuri pentru susţinere, muzica mea nu a avut succesul dorit în ţară, plus că şi stilul abordat nu se încadrează în tiparul comercial actual. Muzica mea pot spune că a prins mai bine în nordul Europei şi în Rusia.

Rep.: Cu ce artişti ai colaborat sau mai colaborezi?

DJ Creep: În momentul de faţă am mai multe colaborări cu diferiţi artişti pe plan local şi nu aş vrea să divulg nume până la finalizarea lor. Am colaborat cu grupul Cool Change de peste Ocean, cel care a realizat o piesă ce a fost inclusă pe sound-track-ul filmului „Bronx tale”, cu Robert de Niro. Eu le-am realizat două piese care pot fi găsite însă numai pe internet, deocamdată.

Rep.: Ce ne poţi spune despre noul proiect muzical pe care îl lansezi?

DJ Creep: Este un proiect în care am mare încredere şi cu care am ambiţia să demonstrez că în România se face muzică de calitate, nu doar pe genurile care sunt în vogă.

Rep.: Ce îţi propui pentru 2011?

DJ Creep: Să revin la activitatea de DJ şi să pun iar muzică prin cluburi. Îmi oferă o satisfacţie aparte show-ul realizat live, pe mai multe stiluri de muzică.