Muzica potenţează gustul unor preparate culinare

Un studiu realizat de un profesor de psihologie de la Universitatea Oxford din Marea Britanie afirmă că anumite genuri muzicale pot să potenţeze gustul din anumite preparate culinare. Intensitatea ariei ”Nessun Dorma”, interpretată de regretatul tenor italian Luciano Pavarotti, reprezintă... acompaniamentul perfect pentru spuma de ciocolată. Acordurile de pian din piesa ”Autumn in New York”, interpretată de cântăreaţa de jazz Billie Holiday, potenţează aroma autumnală a budincii de dovleac. În restaurantul Ultraviolet din Shanghai, preparatul fish and chips (peşte cu cartofi prăjiţi) este servit pe acordurile unor piese ale trupei The Beatles, iar în restaurantul El Celler de Can Roca din Girona, Spania, bezelele parfumate sunt servite împreună cu înregistrări video ale fotbalistului Lionel Messi în plină acţiune pe teren, deoarece, spun cercetătorii, acele imagini şi sunete reliefează şi mai mult aroma de lămâie din acel desert.

Această tehnică, denumită asezonare digitală, se aplică şi vinurilor, determinându-i pe clienţii unor restaurante să consume cu până la 15% mai mult alcool, dacă acesta le este servit în acelaşi timp cu o muzică potrivită. Cercetătorii au descoperit că oamenii apreciază mult mai mult buchetul unui vin atunci când acesta vine la pachet cu muzica potrivită. Astfel, ”Cvartetul de coarde Nr. 1 în Do Major”, de Piotr Ilici Ceaikovski, potenţează de minune buchetul vinului Chateau Margaux 2004, iar ”Cvartetul pentru flaut în Do Major”, de Wolfgang Amadeus Mozart, ar trebui ascultat savurând un pahar de vin Pouilly-Fumé.

Charles Spence, profesor de psihologie comportamentală la Universitatea Oxford, autorul studiului, a explicat pentru ”The Observer” că gustul nu reprezintă un element atât de dominant, după cum ar crede mulţi oameni, în ceea ce priveşte aprecierea unui preparat alimentar, pentru că urechile oamenilor transmit, la rândul lor, mesaje subliminale papilelor gustative.