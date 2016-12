Muzică şi poezie cu Gashkademia de Folk

Teatrul de Stat din Constanţa a găzduit, joi seară, un concert extraordinar susţinut de Gashkademia de Folk. Câteva zeci de iubitori ai acestui gen muzical s-au bucurat de o adevărată atmosferă de familie, dacă se ţine cont de naturaleţea cu care Daniel Iancu, Ovidiu Mihăilescu, Marius Lucian Matache, Puiu Creţu, Dan Caramihai, Teddy Tudoroiu şi actorul Iulian Enache au interacţionat cu publicul. Pentru că, în acest an, numeroşi artişti aromâni au dovedit o prezenţă mai activă pe scenele muzicale de la malul mării, am avut surpriza plăcută să descoperim aceste talente şi pe scena instituţiei amintite. Un motiv în plus pentru ca machedonii să se mândrească nu doar cu formaţii de muzică etno. O impresie deosebită a făcut-o Daniel Iancu, unul dintre cele mai reprezentative nume ale folk-ului constănţean, care, vizibil fericit de revederea cu publicul local, a interpretat piese cunoscute din repertoriul Gashkademiei de Folk, precum „Vine valu’, îmi ia calu’”, „Ofiţerul Radu”, „Lilly”, „Balada pentru Daniela”, „Colind pentru prieteni” sau „Cowboy-ul Nelu”.

Notele de chitară s-au contopit cu versurile recitate de talentatul actor Iulian Enache şi au răsfăţat trăirile iubitorilor de frumos timp de aproape trei ore. La finalul reprezentaţiei, numeroşi spectatori şi-au manifestat interesul şi dorinţa pentru revenirea celor şapte artişti în faţa publicului constănţean.

Gashkademia de Folk este un proiect care reuneşte şase prieteni talentaţi, pe care îi leagă deopotrivă muzica şi poezia, cât şi o multitudine de întâmplări de viaţă. Această formulă muzicală s-a născut în urmă cu patru ani, având ca menire să promoveze folk-ul tânăr şi să stimuleze creaţia artistică între membrii ei.